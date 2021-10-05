Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова 🚫 Скандальний закон про олігархів 🚨 Затримання Саакашвілі ⚡ Вбивство поліцейського в Чернігові
СЬОГОДНІ Влада Події

США продовжили заборону на польоти в ряд областей України

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
5 жовтня, 22:15
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Заборона буде далі діяти через посилення напруженості між Росією і Україною
Американські лайнери будуть далеко облітати Донецьку та Луганську області / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
Американські лайнери будуть далеко облітати Донецьку та Луганську області / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Влада США продовжила на два роки заборону на польоти американської авіації в деякі райони в зоні польотної інформації, яку надає Дніпро. При цьому у ряді випадків дозволені зліт і посадка в аеропортах Харкова, Дніпра і Запоріжжя.

Про це сказано в розпорядженні Федерального авіаційного управління (ФАУ) США.

Реклама

Читайте також:

Що в документі

У документі сказано, що заборона продовжується до 27 жовтня 2023 року.

"Заборону продовжено у зв'язку із загрозою безпеці цивільної авіації США через бойові дії, що тривають на лінії розмежування між Україною і сепаратистами, яких підтримує Росія, і через посилення напруженості між Росією і Україною. Ці обставини призводять до постійного ненавмисного ризику для цивільної авіації США через можливі прорахунки або неправильну ідентифікацію", – сказано в розпорядженні ФАУ.

Реклама

Читайте також:

Куди можна залетіти

Заборона діє для всіх пасажирських і вантажних авіакомпаній США, а також льотчиків із американськими ліцензіями, за винятком тих, які працюють на іноземних перевізників.

При цьому ФАУ дозволило при необхідності зліт і посадку в міжнародних аеропортах Харкова, Дніпра та Запоріжжя, якщо отримано схвалення з боку компетентних органів України. Крім того, допускається можливість ігнорування заборони в надзвичайній ситуації.

Реклама

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
Опитування
Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.57

Російський рубль (₽)

0.365

Євро (€)

30.93

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,98
29,85
27,28
17,98
31,29
31,09
29,59
18,29
34,09
30,60
27,70
17,78
34,29
31,50
30,22
17,97
34,50
31,50
30,22
18,47
34,50
31,50
30,22
18,48
34,97
31,50
32,97
18,48
-
30,81
28,37
17,56
Короновірус за тиждень

67 900

захворіло за тиждень в Україні

+47%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти