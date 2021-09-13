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Депутатам можуть повернути недоторканність? КСУ перевірить закон на конституційність

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
13 вересня, 13:06
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Україна так довго чекала зняття з депутатів імунітету, а тепер закон можуть визнати неконституційним
Суд може повернути депутатам імунітет. Фото: facebook.com/sluganarodu.official
Суд може повернути депутатам імунітет. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Цього тижня, 14 вересня, Конституційний Суд розгляне подання 50 народних депутатів щодо відповідності Конституції закону про скасування депутатської недоторканності.

Про це повідомляє пресслужба КСУ.

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Автори скарги заявляють, що прийнятий ще в 2019 році закон є неконституційним, оскільки його розгляд і прийняття проходило з порушенням конституційної процедури. Парламент нібито цим порушив принцип верховенства права і діяв всупереч Конституції і законам.

Депутати нарікають, що за закон у першому читанні проголосували в ніч на 30 серпня і остаточно прийняли 3 вересня. Щоб це було можливим, депутати почали першу сесію раніше і закрили після одного засідання. В поданні зазначається, що перша сесія не була черговою, тому на ній не можна було розглядати поправки до Конституції.

Також Верховна Рада під час прийняття закону проігнорувала застереження Конституційного Суду. Тоді КСУ звертав увагу, що під час прийняття закону необхідно враховувати стан політичної і правової системи в країні і її здатність забезпечити безперешкодне здійснення депутатами своїх повноважень.

Покарання для депутатів

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Як повідомляли "Сьогодні", у січні нинішнього року Рада посилила боротьбу з "кнопкодавством" – відключено порожні місця від голосування і встановлено додаткові камери.

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