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Чим загрожує Україні союз Лукашенка і Путіна: "Свобода слова Савіка Шустера"

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
10 вересня, 16:27
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Також політики обговорять військову загрозу Росії з території Білорусі через навчання Захід-2021
Нові домовленості лідерів Росії і Белрусі насторожують
Нові домовленості лідерів Росії і Белрусі насторожують

Сьогодні о 21:00 в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" поговорять, чим загрожує Україні і її кордонам союз Росії і Білорусі, який напередодні обговорили Володимир Путін і Олександр Лукашенко.

Крім того, в ефір включиться зі Страсбурга генеральний прокурор Ірина Венедіктова, де вона брала участь в розгляді справи збитого літака MH17.

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Також політики обговорять, чи буде Україна розслідувати злочини по всьому світу, прокоментують матеріал CNN про операцію щодо "вагнерівців" і чи є загроза трансатлантичної безпеки через великомасштабні військові навчання російських військ в Білорусі.

Гостями студії стануть:

  • командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв;
  • міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба;
  • голова Виконавчого комітету реформ, президент Грузії (2004-2013) Міхеїл Саакашвілі;
  • глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія;
  • заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв;
  • співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко;
  • народний депутат від "Слуги народу", член комітету парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Верещук;
  • народний депутат, позафракційний Євген Шевченко;
  • міністр культури Білорусі (2009-2012), член президії координаційної ради Білорусі Павло Латушко;
  • сестра білоруської опозиціонерки Марії Колесникової Тетяна Хомич.

Дивіться "Свободу слова Савіка Шустера" щоп'ятниці о 21:00 на телеканалі "Україна"!

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Читайте також в нашому матеріалі, навіщо Путіну і Лукашенку співдружність і чим вона небезпечна для України.

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