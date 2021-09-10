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Чем грозит Украине союз Лукашенко и Путина: "Свобода слова Савика Шустера"

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
10 сентября, 16:27
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Также политики обсудят военную угрозу России с территории Беларуси из-за учений Запад-2021
Новые договоренности лидеров России и Белруси настораживают
Новые договоренности лидеров России и Белруси настораживают

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" поговорят, чем грозит Украине и ее границам союз России и Беларуси, который накануне обсудили Владимир Путин и Александр Лукашенко.

Кроме того, в эфир включится из Страсбурга генеральный прокурор Ирина Венедиктова, где она принимала участие в рассмотрении дела сбитого самолета MH17.

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Также политики обсудят, будет ли Украина преследовать военных преступников по всему миру, прокомментируют материал CNN об операции по "вагнеровцам" и есть ли угроза трансатлантической безопасности из-за крупномасштабных военных учений российских войск в Беларуси.

Гостями студии станут:

  • командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев;
  • министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба;
  • председатель Исполнительного комитета реформ, президент Грузии (2004-2013) Михеил Саакашвили;
  • глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия;
  • заместитель председателя фракции "Батькивщина" Сергей Соболев;
  • сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко;
  • народный депутат от "Слуги народа", член комитета парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук;
  • народный депутат, внефракционный Евгений Шевченко;
  • министр культуры Беларуси (2009-2012), член президиума координационного совета Беларуси Павел Латушко;
  • сестра белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой Татьяна Хомич.

Смотрите "Свободу слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"!

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Читайте также в нашем материале, зачем Путину и Лукашенко содружество и чем оно опасно для Украины.

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