Чем грозит Украине союз Лукашенко и Путина: "Свобода слова Савика Шустера"

Также политики обсудят военную угрозу России с территории Беларуси из-за учений Запад-2021

Новые договоренности лидеров России и Белруси настораживают

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" поговорят, чем грозит Украине и ее границам союз России и Беларуси, который накануне обсудили Владимир Путин и Александр Лукашенко.

Кроме того, в эфир включится из Страсбурга генеральный прокурор Ирина Венедиктова, где она принимала участие в рассмотрении дела сбитого самолета MH17.

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Также политики обсудят, будет ли Украина преследовать военных преступников по всему миру, прокомментируют материал CNN об операции по "вагнеровцам" и есть ли угроза трансатлантической безопасности из-за крупномасштабных военных учений российских войск в Беларуси.

Гостями студии станут:

командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев ;

; министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ;

; председатель Исполнительного комитета реформ, президент Грузии (2004-2013) Михеил Саакашвили ;

; глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ;

; заместитель председателя фракции "Батькивщина" Сергей Соболев ;

; сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко ;

; народный депутат от "Слуги народа", член комитета парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук ;

; народный депутат, внефракционный Евгений Шевченко ;

; министр культуры Беларуси (2009-2012), член президиума координационного совета Беларуси Павел Латушко ;

; сестра белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой Татьяна Хомич.

Смотрите "Свободу слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"!

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