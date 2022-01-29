"Мета – страх і паніка": у МОУ пояснили "криваву підготовку" Росії до вторгнення

У Міноборони заперечують інформацію про запаси крові Росії

Військові РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що інформація про направлення Росією запасів крові до українського кордону не відповідає дійсності.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

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"Зараз по інтернету поширюється інформація з посиланням на анонімні джерела про те, що Росія нібито направила запаси крові та інші медичні матеріали для поранених до українського кордону. Ця інформація не відповідає дійсності. Такі "новини" є елементом інформаційно-психологічної війни. Мета такої інформації – поширити паніку та страх у нашому суспільстві", – написала Маляр.

Що відомо?

Раніше агентство Reuters повідомило, що Росія накопичує на кордоні з Україною запаси крові та інші медичні матеріали. І що це в свою чергу вкотре доводить, що РФ може піти з наступом на нашу країну. Таку інформацію повідомили троє колишніх та чинних американських чиновників.

Співрозмовники видання відмовилися уточнити, коли саме США змогли встановити направлення Росією запасів крові та медобладнання до українського кордону. За словами двох із них, це сталося протягом останніх тижнів.

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