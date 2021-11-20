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Бурба вчинив службовий злочин – Арестович

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
20 листопада, 16:19
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Бурба не мав права виконувати вказівки будь-кого, окрім президента України
Арестович вважає, що закони порушив саме Бурба / Колаж "Сьогодні"
Арестович вважає, що закони порушив саме Бурба / Колаж "Сьогодні"

Слова колишнього керівника Головного управління розвідки Міноборони України Василя Бурби мають бути перевірені у рамках відповідних розслідувань. А загалом глава ГУР МО не мав права виконувати усні накази будь-кого.

Про це заявив радник голови ОП з питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки та оборони Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Україна 24".

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Розслідування

"Вже є і не одне кримінальне провадження. ДБР, СБУ... Це стосується так званої справи "вагнерівців", витоку секретної інформації, а також, я думаю, було і внутрішнє розслідування. А ще я думаю, що і його заяви (Бурби – Авт.) стануть приводом для нових розглядів, тому що це суспільно значуща справа, розбиратимемося як належить державі – не на ток-шоу, а за процедурою провалу розвідки або невиконання завдань. Мова взагалі не про президента, не про Єрмака, а про безпеку тих людей, які брали участь у цій спецоперації", – заявив Арестович.

На думку Арестовича, Бурба не мав права виконувати вказівки будь-кого, окрім президента України.

"Бурба сказав, що він виконав вказівки особи, яка не мала права їх давати. Це взагалі службовий злочин. А якщо брати обставини, можливо, характеристика кримінального злочину. Чи може вважатися професійною людина, яка не знає порядку застосування сил та засобів, згідно із Законом "Про розвідку" і порушує його? Велике питання. Він не повинен був виконувати вказівки жодного керівника Офісу, крім президента. Крім того, такі вказівки виконуються після письмового листування з відповідними ознаками", – зазначив Арестович.

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В цілому ж Арестович вважає скандал із "вагнерівцями" – змовою: "Поки все будується на сильних словах – "зрада", "професіоналізм", "мужні розвідники", "зрадник в Офісі"... Це все зліплено нашвидкуруч. Я читаю, що подача всієї цієї історії – це просто змова".

Передісторія

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