Брифінг Кулеби перервано несподіваним дзвінком Зеленського (відео)

Міністр вибачився перед журналістами і терміново попросив зупинити трансляцію

Зеленський зірвав Кулебі спілкування з журналістами. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський несподівано набрав міністра закордонних справ Дмитра Кулебу, коли той давав брифінг. Главі МЗС України на деякий час довелося перерватися, щоб відповість главі держави.

Перша частина брифінгу міністра тривала всього п'ять хвилин. Кулеба закінчив на співпраці в рамках Люблінського трикутника і в цей момент зателефонував Зеленський.

"Мені тут президент дзвонить. Можна на паузу поставити трансляцію?" – сказав він і брифінг терміново перервався.

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Розмова Кулеби і Зеленеского зайняла буквально кілька хвилин і брифінг поновився.

"Прошу вибачення, пару робочих питань, які потрібно було обговорити", – пояснив міністр.

На відео момент з дзвінком Зеленського з 4 хв. 50 сек.

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