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Брифинг Кулебы прерван неожиданным звонком Зеленского (видео)

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
16 сентября, 11:12
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Министр извинился перед журналистами и срочно попросил остановить трансляцию
Зеленский сорвал Кулебе общение с журналистами. Коллаж "Сегодня"
Зеленский сорвал Кулебе общение с журналистами. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский неожиданно набрал министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, когда тот давал брифинг. Главе МИД Украины на время пришлось прерваться, чтобы ответит главе государства.

Первая часть брифинга министра продолжалась всего пять минут. Кулеба закончил на сотрудничестве в рамках Люблинского треугольника и в этот момент позвонил Зеленский.

"Мне тут президент звонит. Можно на паузу поставить трансляцию?" – сказал он и брифинг срочно прервался.

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Разговор Кулебы и Зеленеского занял буквально несколько минут и брифинг возобновился.

"Прошу прощения, пару рабочих вопросов, которые нужно было обсудить", – объяснил министр.

На видео момент со звонком Зеленского с 4 мин. 50 сек.

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