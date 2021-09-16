Українським підприємствам "кранти", якщо скасують мораторій на експорт лісу – Ляшко

Головний радикал країни вважає, що іноземці почнуть масово вивозити з України деревину

Ляшко виступив проти скасування експорту лісу. Колаж "Сьогодні"

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко прокоментував можливе скасування мораторію на експорт лісу. Про це він сказав під час відвідування деревообробного підприємства у Чернігівській області, звідки включився в ефір телеканалу "Україна 24".

Україна до кінця року може скасувати мораторій на експорт лісу. Однак напередодні глава Держлісагентства говорив, мовляв, ажіотажу від іноземців не очікується. За його словами, закон про ринок деревини можуть прийняти вже до кінця року.

"Вони просто дурять українців. В Європі величезний дефіцит деревини і там підприємства зупинилися. Саме тому вони вимагають від України знову відновити варварське вирубування лісів і вивезення необробленої деревини з України, щоб завантажити свої підприємства", – сказав Ляшко.

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Політик нагадав, що Радикальна партія в 2015 році добилася заборони на вивезення з України необробленого лісу.

"Це (скасування мораторію. – Ред.) закінчиться одним: всі підприємства деревообробної та меблевої промисловості "ляжуть", їм будуть "кранти", кінець", – підкреслив він.

Ляшко приїхав в Новгород-Сіверський, що на півночі України, на деревообробне підприємство і він дізнався у співробітників, як на них може позначитися скасування мораторію.

"Керівник сказав – "нам буде кінець"... Вивезення необробленого лісу – це такий же злочин, як і продаж української землі. Нам потрібно припинити перетворювати Україну на сировинну колонію. Держава, влада повинні запропонувати програму розвитку (деревообробних підприємств)", – додав головний "радикал" країни.

Нагадаємо, Україна, за заявою Єврокомісії, повинна скасувати прийняту п'ять років тому заборону на експорт необробленої деревини.

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Заборона на експорт в ЄС лісу-кругляка, тобто необробленої деревини, Україна ввела в 2015 році, щоб зупинити нелегальну вирубку лісів. Крім того, у 2018 році в Україні криміналізували контрабанду лісу-кругляка і ввели заборону на експорт паливної деревини.