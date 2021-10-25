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Данилов: Є три групи в Україні, які хочуть представляти Путіна

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
25 жовтня, 09:45
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Секретар РНБО розповів про боротьбу в нашій країні декількох груп, що представляють інтереси президента Росії
Фото: колаж "Сьогодні"
Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні є мінімум три групи, які з'ясовують, хто з них буде представляти інтереси президента РФ Володимира Путіна на території нашої держави. Раніше була і четверта – група Медведчука.

Про це розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов в інтерв'ю РБК-Україна.

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"На російському напрямку зараз відбувається колосальна боротьба за вплив на Україну серед тих людей, які знаходяться на території нашої країни. Між цими групами йде зіткнення. Медведчук був однією з цих груп, він був, скажімо так, в фаворі з урахуванням того, що він кум Путіна", – сказав він.

За словами Данилова, зараз між цими групами йде з'ясування стосунків, хто буде тут старшим і представляти інтереси Росії.

"Багато таких груп? Я знаю як мінімум три групи, які з'ясовують, хто буде представляти тут інтереси Путіна. Відвалилася група – це була група Медведчука, четверта", – додав секретар РНБО.

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Справа Медведчука

Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді та порушенні законів і звичаїв війни. Йому світить від 12 років в'язниці до довічного. Серед висунутих йому звинувачень:

  • замах на розкрадання природних ресурсів (за версією слідства, 2015 року фігуранти справи вступили у змову із чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря);
  • передача російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (2020 року Медведчук нібито передав Козаку, який перебував на той момент на території Росії, відомості про секретний підрозділ української армії);
  • антиукраїнська діяльність (Медведчука підозрюють у намірі створити "інфраструктуру впливу" через українців, які працюють в РФ).
  • спонсорування тероризму через один з українських банків з дозволу найвищих посадових осіб країни.

20 жовтня стосовно Віктора Медведчука, який тепер перебуває під домашнім арештом в очікуванні суду за державну зраду, розпочато ще одне розслідування. Воно ведеться в межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

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