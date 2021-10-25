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Данилов: Есть три группы в Украине, которые хотят представлять Путина

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
25 октября, 09:45
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Секретарь СНБО рассказал о борьбе в нашей стране нескольких групп, представляющих интересы президента России
Фото: коллаж "Сегодня"
Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине есть минимум три группы, которые выясняют, кто из них будет представлять интересы президента РФ Владимира Путина на территории нашего государства. Раньше была и четвертая — группа Медведчука.

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью РБК-Украина.

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"На российском направлении сейчас происходит колоссальная борьба за влияние на Украину среди тех людей, которые находятся на территории нашей страны. Между этими группами идет столкновение. Медведчук был одной из этих групп, он был, скажем так, в фаворе с учетом того, что он кум Путина", – сказал он.

По словам Данилова, сейчас между этими группами идет выяснение отношений, кто будет здесь старшим и представлять интересы России.

"Много таких групп? Я знаю как минимум три группы, которые выясняют, кто будет представлять здесь интересы Путина. Отвалившаяся группа — это была группа Медведчука, четвертая", — добавил секретарь СНБО.

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Дело Медведчука

Виктора Медведчука подозревают в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. Ему светит от 12 лет тюрьмы до пожизненного. Среди выдвинутых ему обвинений:

  • покушение на расхищение природных ресурсов (по версии следствия, в 2015 году фигуранты дела вступили в сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря);
  • передача российским спецслужбам сведений, содержащих гостайну (в 2020 году Медведчук якобы передал Козаку, находившемуся в тот момент на территории России, сведения о секретном подразделении украинской армии);
  • антиукраинская деятельность (Медведчука подозревают в намерении создать "инфраструктуру влияния" через украинцев, работающих в РФ).

20 октября в отношении Виктора Медведчука, который сейчас находится под домашним арестом в ожидании суда за государственную измену, начато еще одно расследование. Оно ведется в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

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