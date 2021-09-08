У матеріалі CNN про "вагнерівців" варто звертати увагу на оперативну реакцію ФСБ – Подоляк

За словами радника голови Офісу президента, "в оприлюдненому CNN матеріалі не з'явилося і не додалося жодної нової інформації

Подоляк прокоментував інформацію ЗМІ, що до спроби затримати бойовиків причетне навіть ЦРУ. Фото: колаж "Сьогодні"

В матеріалі американського телеканалу CNN, де йдеться про нібито допомогу Центрального розвідувального управління США Україні в частині організації операції із затримання "вагнерівців", яка провалилася в серпні минулого року, варто звертати увагу не на зміст, а на оперативну реакцію представників ФСБ РФ.

Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в коментарі "Інтерфакс-Україна".

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"Не минуло й кількох годин, як уже й офіційний представник ФСБ похвалив CNN за цей матеріал... При такому змісті матеріалу ... варто звернути увагу не так на те, що саме опубліковано, як на синхронність із заявою представника ФСБ. Це ж фактично сигнал для всієї російської системи пропаганди, що і як потрібно відпрацьовувати", – говорить Подоляк.

Він також зазначив, що "це сталося напередодні запланованої зустрічі Лукашенка з президентом Росії".

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"Ситуація говорить сама за себе", – додав Подоляк.

За словами радника голови Офісу президента, також "в оприлюдненому CNN матеріалі не з'явилося і не додалося жодної нової інформації з моменту виходу першого матеріалу про "вагнерівців" у російському виданні "Комсомольская правда" 6 серпня 2020 року".

8 вересня на американському телеканалі CNN було оприлюднено матеріал про нібито допомогу ЦРУ США Україні в частині організації операції із затримання 33 бойовиків ПВК "Вагнер". За їхніми даними, українська сторона отримала від США готівку, технічну допомогу та консультації ЦРУ під час організації операції.

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При цьому високопоставлений американський чиновник заявив CNN, що ці твердження "помилкові".

33 члени ПВК "Вагнер"

29 липня 2020 року під Мінськом було затримано 33 члени ПВК "Вагнер".

12 серпня Офіс генерального прокурора (Україна) звернувся в Генеральну прокуратуру Республіки Білорусь із запитами про видачу 28 осіб з російської приватної військової компанії "Вагнер", які "брали активну участь у бойових діях на території Донецької та Луганської областей в складі терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР".

Однак 14 серпня стало відомо, що Білорусь віддала Росії 32 з 33 затриманих "вагнерівців".

18 серпня низка українських ЗМІ повідомили, що СБУ і Головне управління розвідки Міноборони готували операцію із затримання членів ПВК "Вагнер": вони повинні були вилетіти з Мінська в Стамбул, але в польоті один з пасажирів повинен був імітувати погіршення здоров'я, в результаті чого літак повинен був здійснити вимушену посадку в Києві, де "вагнерівців" повинні були затримати.

ЗМІ стверджували, що про операцію доповіли президентові Володимиру Зеленському та голові Офісу президента Андрію Єрмаку, після чого в результаті витоку інформації про неї дізналися білоруські спецслужби.

У червні 2021 року президент України Володимир Зеленський відкинув причетність глави Офісу президента Андрія Єрмака до зриву так званої операції із захоплення "вагнерівців", назвавши ідею такої операції "ідеєю інших країн".

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав "вигаданою" історію про спецоперацію із затриманням бійців приватної військової компанії "Вагнер", яку нібито планували українські спецслужби.

Колишній глава ГУР Кирило Буданов прокоментував чутки про спецоперацію СБУ щодо найманців Вагнера. Він заперечує, що українські спецслужби могли обманом заманити бойовиків у Мінськ.