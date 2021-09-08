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В материале CNN о "вагнеровцах" стоит обращать внимание на оперативную реакцию ФСБ – Подоляк

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
8 сентября, 18:56
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По словам советника главы Офиса президента, "в обнародованном CNN материале не появилось и не добавилось никакой новой информации
Подоляк прокомментировал информацию СМИ, что к попытке задержать боевиков причастно даже ЦРУ. Фото: коллаж "Сегодня"
Подоляк прокомментировал информацию СМИ, что к попытке задержать боевиков причастно даже ЦРУ. Фото: коллаж "Сегодня"

В материале американского телеканала CNN, где говорится о якобы помощи Центрального разведывательного управления США Украине в части организации операции по задержанию "вагнеровцев", которая провалилась в августе прошлого года, стоит обращать внимание не на содержание, а на оперативную реакцию представителей ФСБ РФ.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии "Интерфакс-Украина".

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"Не прошло и нескольких часов, как уже и официальный представитель ФСБ похвалил CNN за этот материал… При таком содержании материала … стоит обратить внимание не так на то, что именно опубликовано, как на синхронность с заявлением представителя ФСБ. Это же фактически сигнал для всей российской системы пропаганды, что и как нужно отрабатывать", – говорит Подоляк.

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Он также отметил, что "это случилось накануне запланированной встречи Лукашенко с президентом России".

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"Ситуация говорит сама за себя", – добавил Подоляк.

По словам советника главы Офиса президента, также "в обнародованном CNN материале не появилось и не добавилось никакой новой информации с момента выхода первого материала о "вагнеровцах" в российском издании "Комсомольская правда" 6 августа 2020 года".

8 сентября на американском телеканале CNN был обнародован материал о якобы помощи ЦРУ США Украине в части организации операции по задержанию 33 боевиков ЧВК "Вагнер". По их данным, украинская сторона получила от США наличные деньги, техническую помощь и консультации ЦРУ во время организации операции.

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При этом высокопоставленный американский чиновник заявил CNN, что эти утверждения "ложны".

33 члена ЧВК "Вагнер"

  • 29 июля 2020 года под Минском были задержаны 33 члена ЧВК "Вагнер".
  • 12 августа Офис генерального прокурора (Украина) обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек из российской частной военной компании "Вагнер", которые "принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".
  • Однако 14 августа стало известно, что Беларусь отдала России 32 из 33 задержанных "вагнеровцев".
  • 18 августа ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнер": они должны были вылететь из Минска в Стамбул, но в полете один из пассажиров должен был имитировать ухудшение здоровья, в результате чего самолет должен был совершить вынужденную посадку в Киеве, где "вагнеровцев" должны были задержать.
  • СМИ утверждали, что об операции было доложено президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку, после чего в результате утечки информации о ней узнали белорусские спецслужбы.
  • В июне 2021 года президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность главы Офиса президента Андрея Ермака к срыву так называемой операции по захвату "вагнеровцев", назвав идею такой операции "идеей других стран".

Как сообщали новости "Сегодня", ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал "выдуманной" историю о спецоперации с задержанием бойцов частной военной компании "Вагнер", которую якобы планировали украинские спецслужбы.

Бывший глава ГУР Кирилл Буданов прокомментировал слухи о спецоперации СБУ по наемникам Вагнера. Он отрицает, что украинские спецслужбы могли обманом заманить боевиков в Минск.

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