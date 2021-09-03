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Посольство США в Україні розкрило 5 напрямків роботи після візиту. Куди підемо

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
3 вересня, 22:39
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В американській дипмісії заявили, що візит Зеленського був успішний
Посольство США в Україні готово починати роботу за підсумками візиту Володимира Зеленського в Вашингтон / Колаж "Сегодня"
Посольство США в Україні готово починати роботу за підсумками візиту Володимира Зеленського в Вашингтон / Колаж "Сегодня"

Оновлене партнерство між США і Україною та міцніші, ніж будь-коли двосторонні зв'язки – результат зустрічі американського лідера Джо Байдена з українським президентом Володимиром Зеленським.

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Про це йдеться в заяві посольства США в Україні .

П'ять напрямків

У заяві американської дипмісії йдеться про п'ять напрямках в співпраці:

  • Безпека та оборона: Сполучені Штати – разом з Україною й будуть продовжувати працювати над тим, щоб притягнути Росію до відповідальності за її агресію. Окрім матеріальної підтримки, такої як надання систем "Джавелін", та розвитку нових можливостей, Стратегічна оборонна рамкова угода поглибить наше стратегічне оборонне співробітництво за чітко визначеними цілями;
  • Демократія, правосуддя та права людини: За підтримки США Україна імплементує програму реформ задля трансформації країни. Сполучені Штати надали майже 2 млрд доларів на підтримку реформ, включно із 463 млн доларів цього року.
  • Енергетична безпека та клімат: Започаткування Стратегічного енергетичного та кліматичного діалогу сприятиме досягненню цих цілей та зміцненню наших економічних зв'язків.
  • Економічне зростання та процвітання: Меморандум про співпрацю з Експортно-імпортним банком США заохотить зростання в різних галузях, однак реформи мають вирішальне значення для трансформації України.
  • Протидія пандемії та гуманітарна допомога: Ми продовжимо працювати разом, щоб пом’якшити наслідки пандемії в Україні. Окрім понад 2,2 мільйона доз вакцини від COVID-19 США оголосили про 45 мільйонів доларів додаткової гуманітарної допомоги, включаючи підтримку холодового ланцюга зберігання.

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"Ось чому зустріч Президента США Джо Байдена з Президентом України Володимиром Зеленським пройшла успішно – ми продовжуватимемо нашу співпрацю, зокрема через Комісію із стратегічного партнерства (SPC), оновлену та забезпечену ресурсами для вирішення викликів ХХІ століття", – сказано в заяві посольства США в Україні.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в ході офіційного візиту до Сполучених Штатів також зустрівся з гендиректором американської компанії Apple Тімом Куком.

Раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський поділився своїми враженнями від розмови з американським колегою Джо Байденом.

В ході візиту президента Володимира Зеленського в Вашингтон міністри оборони України і Сполучених Штатів підписали Угода про стратегічні засади оборонного партнерства .

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