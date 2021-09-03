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Посольство США в Украине раскрыло 5 направлений работы после визита. Куда пойдем

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
3 сентября, 22:39
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В американской дипмиссии заявили, что визит Зеленского был успешен
Посольство США в Украине готово начинать работу по итогам визита Владимира Зеленского в Вашингтон / Коллаж "Сегодня"
Посольство США в Украине готово начинать работу по итогам визита Владимира Зеленского в Вашингтон / Коллаж "Сегодня"

Обновленное партнерство между США и Украиной и более крепкие, чем когда-либо двухсторонние связи – результат встречи американского лидера Джо Байдена с украинским президентом Владимиром Зеленским.

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Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине.

Пять направлений

В заявлении американской дипмиссии говорится о пяти направлениях в сотрудничества:

  • Безопасность и оборона: Соединенные Штаты – вместе с Украиной будут продолжать работать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее агрессию. Кроме материальной поддержки, такой как предоставление систем "Джавелин" и развития новых возможностей, Стратегическое оборонное рамочное соглашение углубит наше оборонное сотрудничество;
  • Демократия, правосудие и права человека: При поддержке США Украина имплементирует программу реформ для трансформации страны. Соединенные Штаты предоставили почти 2 млрд долларов на поддержку реформ, включая 463 млн долларов в этом году.
  • Энергетическая безопасность и климат: Начало Стратегического энергетического и климатического диалога будет способствовать достижению этих целей и укреплению наших экономических связей.
  • Экономический рост и процветание: Меморандум о сотрудничестве с Экспортно-импортным банком США поощрит рост в различных отраслях, однако реформы имеют решающее значение для трансформации Украины.
  • Противодействие пандемии и гуманитарная помощь: Мы продолжим работать вместе, чтобы смягчить последствия пандемии в Украине. Кроме более 2,2 миллиона доз вакцины от COVID-19 США объявили о 45 млн долларов дополнительной помощи.

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"Вот почему встреча Президента США Джо Байдена с Президентом Украины Владимиром Зеленским прошла успешно – мы будем продолжать наше сотрудничество, в частности через Комиссию по стратегическому партнерству (SPC), обновленную и обеспеченную ресурсами для решения вызовов XXI века", – сказано в заявлении посольства США в Украине.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в ходе официального визита в Соединенные Штаты также встретился с гендиректором американской компании Apple Тимом Куком.

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский поделился своими впечатлениями от разговора с американским коллегой Джо Байденом.

В ходе визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон министры обороны Украины и Соединенных Штатов подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.

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