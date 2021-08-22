"Вони разом з росіянами це зробили": Данілов про знищення літака МАУ в Ірані

У РНБО є відео з жахливими кадрами відразу після падіння літака – його так і не показали українцям

Данилов розповів цікаві подробиці катастрофи з українським літаком / Фото: СНБО

Іран навмисно збив український літак "Міжнародних авіаліній України", щоб перебити жорстку конфронтацію з США, яка загрожувала війною, а допомогли їм в цьому росіяни. Про це розповів в інтерв'ю "Сьогодні" секретар РНБО Олексій Данілов.

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За його словами, першим серйозним викликом для РНБО став інцидент з літаком в Ірані. За його словами, українська сторона спрацювала так, що навіть президент США ще не був в курсі справ, а Київ вже знав, що сталося.

"Ми через дві години після цих подій вже розуміли, що там відбувається. Ми дуже швидко опанували ситуацію, відправили в безпрецедентно короткий строк фахівців з нашої країни в Тегеран, і вже на наступний день вранці ми дали офіційне повідомлення, що цей наш літак був збитий ракетою російського виробництва , а саме – "Тор-М1". У той час навіть президент Сполучених Штатів ще продовжував говорити, що це технічна несправність літака МАУ. А ми наполягали, що пройде короткий проміжок часу і всім стане відомо, що відбувається", – сказав Данілов.

Він зазначив, що РНБО отримала інформацію безпосередньо з міста падіння літака, і там було жахливе відео, яке ніхто так і не побачив, оскільки таке не можна було показувати суспільству.

"Це відео бачило тільки закрите коло осіб. Там, ми отримали абсолютне підтвердження, що це саме російська ракета. Ми вважаємо, що це була усвідомлена ситуація. За кілька днів до цього американці вбили генерала Сулеймані, і вони (влада Ірану. – Ред.) повинні були оголосити тотальну війну американцям. І щоб чимось перебити це питання, вони разом з росіянами зробили таке", – підкреслив секретар РНБО.

Катастрофа МАУ в Ірані

Пасажирський лайнер МАУ, на борту якого перебувало 176 людей, зокрема 11 українських громадян, був збитий під час вильоту з Тегерана до Києва 8 січня 2020 року. Відповідальність за те, що сталося, взяли на себе іранські військові, пояснивши це помилкою і назвавши винним оператора ракетної системи, який нібито порушив правила ведення вогню "без отримання дозволу"

Військова прокуратура Ірану заявила про завершення розслідування катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України", пообіцявши, що справу скоро передадуть до суду.

Іран почав виплату компенсацій родичам збитого літака – деякі українські сім'ї вже отримали по 150 тис. доларів.

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