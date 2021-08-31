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Уважно стежимо – Пєсков гадає, чим закінчаться переговори в США

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор розділу Влада
31 серпня, 14:48
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Росія сподівається, що Байден зможе вплинути на Зеленського на користь Москві
Росія уважно стежить за перемовинами України та США. Фото: колаж "Сьогодні"
Росія уважно стежить за перемовинами України та США. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент США Джо Байден під час переговорів з українським колегою Володимиром Зеленським може переконати його дотримуватися Мінських угод. Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляють російські ЗМІ у вівторок, 31 серпня.

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"Ми дуже уважно, звичайно, відстежуємо результати цієї поїздки з тієї точки зору, що США дійсно можуть використовувати свій вплив на пана Зеленського з тим, щоб спонукати його все-таки піти шляхом реалізації мінських домовленостей, а також домовленостей, які пізніше були досягнуті в Парижі", – сказав Пєсков.

Він зазначив, що Байден міг би також спонукати Зеленського відмовитися від дій, які здатні завдати шкоди процесу мінського врегулювання. Спікер Путіна також додав, що Росія не втручатиметься в стосунки США та України.

Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що проблеми з виконанням Мінських угод мають структурний характер, оскільки Росія є учасником цього конфлікту.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запропонував внести зміни в Мінські угоди і залучити до переговорів США, Великобританію та Канаду.

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Ми також писали, що Зеленський заявив, що не виключена поява нового переговорного формату по Донбасу паралельно "нормандським" і "мінським" переговорам.

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