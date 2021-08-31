Внимательно следим – Песков гадает, чем закончатся переговоры в США

Россия надеется, что Байден сможет повлиять на Зеленского на пользу Москве

Россия внимательно следит за переговорами Украины и США. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент США Джо Байден в ходе переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским может убедить его следовать Минским соглашениям. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ во вторник 31 августа.

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"Мы очень внимательно, конечно, отслеживаем результаты этой поездки с той точки зрения, что США действительно могут использовать свое влияние на господина Зеленского с тем, чтобы побудить его все-таки пойти по пути реализации минских договоренностей, а также договоренностей, которые позже были достигнуты в Париже", – сказал Песков.

Он отметил, что Байден мог бы также побудить Зеленского отказаться от действий, которые способны нанести вред процессу минского урегулирования. Спикер Путина также добавил, что Россия не будет вмешиваться в отношения США и Украины.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что проблемы с выполнением Минских соглашений имеют структурный характер, так как Россия является участником этого конфликта.

Напомним, президент Владимир Зеленский предложил внести изменения в Минские соглашения и привлечь к переговорам США, Великобританию и Канаду.

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Мы также писали, что Зеленский заявил, что не исключено появление нового переговорного формата поДонбассу параллельно "нормандским" и "минским" переговорам.