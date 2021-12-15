Жорстка реакція. Голова Верховного суду попередив Зеленського

Голова Верховного суду вважає, що його роботу не можна критикувати / Колаж "Сьогодні"

Офіс президента допустив втручання у роботу незалежної суддівської системи України, що є неприйнятним. Мова йде про реакцію Банкової на відмову у складанні присяги двох служителів Феміди, яких 26 листопада президент Володимир Зеленський призначив суддями Конституційного Суду, а також на вердикт Верховного Суду, який виніс рішення на користь відстороненого Зеленським голови Конституційного Суду Олександра Тупицького.

Про неприпустимість такої реакції заявив голова Верховного Суду Всеволод Князєв в інтерв'ю "Укрінформу".

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Заява голови суду

"Я завжди стояв на основі захисту суддівської незалежності і далі стоятиму на тому, що Верховний Суд є незалежним і інші гілки влади не повинні втручатися в його роботу. Висловлювання, які мали місце з боку Офісу президента, я вважаю неприйнятними. Тому і заява, яка складалася за моєї участі, була відповідною", – заявив журналістам Всеволод Князєв.

У повідомленні Конституційного Суду, яке було опубліковано 1 грудня, йдеться: "Верховний Суд настійно рекомендує дотримуватися Конституції та законів України та сподівається, що посадові особи Офісу президента України, які дозволяють собі непроцесуальні висловлювання щодо можливих дій та рішень Верховного Суду, усвідомлюють наслідки порушення положень Основного Закону та процесуального законодавства".

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