Жесткая реакция. Глава Верховного суда предупредил Зеленского

Глава Верховного суда считает, что его работу нельзя критиковать / Коллаж "Сегодня"
Офис президента допустил вмешательство в работу независимой судейской системы Украины, что неприемлемо. Речь идет о реакции Банковой на отказ в принятии присяги от двух служителей Фемиды, которых 26 ноября президент Владимир Зеленский назначил судьями Конституционного суда, а также на вердикт Верховного суда, который вынес решение в пользу отстраненного Зеленским главы Конституционного суда Александра Тупицкого.
О недопустимости такой реакции заявил глава Верховного суда Всеволод Князев в интервью "Укринформу".
Заявление главы суда
"Я всегда стоял на основе защиты судейской независимости и буду дальше стоять на том, что Верховный суд является независимым и другие ветви власти не должны вмешиваться в его работу. Высказывания, которые имели место со стороны Офиса президента, я считаю неприемлемыми. Поэтому и заявление, которое составлялось при моем участии, было соответствующим", – заявил журналистам Всеволод Князев.
В сообщении Конституционного суда, которое было опубликовано 1 декабря, говорится: "Верховный Суд настоятельно рекомендует соблюдать Конституцию и законы Украины и надеется, что должностные лица Офиса Президента Украины, которые позволяют себе непроцессуальные высказывания относительно возможных действий и решений Верховного Суда, осознают последствия нарушения положений Основного Закона и процессуального законодательства".
Ситуация
- 30 ноября Конституционный суд Украины не стал приводить к присяге Александра Петришина и Оксану Грищук, которых 26 ноября президент страны Владимир Зеленский назначил судьями Конституционного суда.
- На своей странице в Фейсбуке пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров сообщил, что затягивание присяги происходит в надежде на отказ от судебной реформы.
- Свои реформы в КСУ Зеленский начал с увольнения с поста председателя КСУ Александра Тупицкого, против которого ведется уголовное производство по факту незаконного использования ключа подписи платежных документов.