Жесткая реакция. Глава Верховного суда предупредил Зеленского

Глава Верховного суда считает, что его работу нельзя критиковать / Коллаж "Сегодня"

Офис президента допустил вмешательство в работу независимой судейской системы Украины, что неприемлемо. Речь идет о реакции Банковой на отказ в принятии присяги от двух служителей Фемиды, которых 26 ноября президент Владимир Зеленский назначил судьями Конституционного суда, а также на вердикт Верховного суда, который вынес решение в пользу отстраненного Зеленским главы Конституционного суда Александра Тупицкого.

О недопустимости такой реакции заявил глава Верховного суда Всеволод Князев в интервью "Укринформу".

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Заявление главы суда

"Я всегда стоял на основе защиты судейской независимости и буду дальше стоять на том, что Верховный суд является независимым и другие ветви власти не должны вмешиваться в его работу. Высказывания, которые имели место со стороны Офиса президента, я считаю неприемлемыми. Поэтому и заявление, которое составлялось при моем участии, было соответствующим", – заявил журналистам Всеволод Князев.

В сообщении Конституционного суда, которое было опубликовано 1 декабря, говорится: "Верховный Суд настоятельно рекомендует соблюдать Конституцию и законы Украины и надеется, что должностные лица Офиса Президента Украины, которые позволяют себе непроцессуальные высказывания относительно возможных действий и решений Верховного Суда, осознают последствия нарушения положений Основного Закона и процессуального законодательства".

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