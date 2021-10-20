"Дружина в істериці": у день смерті Павлова-молодшого пропав і його знайомий

В'ячеслав Малютяк добре знав загиблого Павлова (в кружечку). Колаж "Сьогодні"

Після смерті брата мера Кривого Рогу – Андрія Павлова – несподівано зник і В'ячеслав Малютяк, який добре знав загиблого. У поліції вже заявили про розшук чоловіка в Дніпропетровській області.

Про це повідомляє Криворізьке районне управління поліції.

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Правоохоронці зазначають, що Малютяк пішов з дому 18 жовтня і до теперішнього часу не повернувся.

Прикмети: на вигляд 50 років, зріст 172 см, худорлявої статури, волосся коротке темне із сивиною, особливих прикмет не має. Був одягнений в сорочку бордового кольору, спортивну кофту темно-синього кольору, чорну куртку і джинси. У поліції просять повідомляти будь-яку інформацію про його місцеперебування за номерами: 0689738679 або 102.

Телефон знайшли, а Малютяка – ні

Блогер Олексій Таймуразін писав напередодні в Facebook, що Малютяк пропав за загадкових обставин.

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"Чоловік вийшов з дому і зник. Його телефон знайшли у фурі, яка мала їхати в Новий Буг, – з нього зателефонували синові в Одесу. Дружина Малютяка в істериці", – повідомив він.

Блогер також уточнив, що Малютяк є директором підприємства "Сєвертранс".

Біда сталася не тільки з Павловим

Наші джерела повідомляють, що зниклий Малютяк був знайомий з Павловим.

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"Після вбивства Андрія Павлова пропав також і наш друг сім'ї В'ячеслав Малютяк у Кривому Розі, який близько спілкувався з Павловим. Була думка, що він злякався і вирішив сховатися, але він не міг кинути сім'ю. Поліція запеленгувала телефон в іншому місті", – повідомили нам.

Смерть Павлова-молодшого