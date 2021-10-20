"Дружина в істериці": у день смерті Павлова-молодшого пропав і його знайомий

В'ячеслав Малютяк добре знав загиблого Павлова (в кружечку). Колаж "Сьогодні"
Після смерті брата мера Кривого Рогу – Андрія Павлова – несподівано зник і В'ячеслав Малютяк, який добре знав загиблого. У поліції вже заявили про розшук чоловіка в Дніпропетровській області.
Про це повідомляє Криворізьке районне управління поліції.
Правоохоронці зазначають, що Малютяк пішов з дому 18 жовтня і до теперішнього часу не повернувся.
Прикмети: на вигляд 50 років, зріст 172 см, худорлявої статури, волосся коротке темне із сивиною, особливих прикмет не має. Був одягнений в сорочку бордового кольору, спортивну кофту темно-синього кольору, чорну куртку і джинси. У поліції просять повідомляти будь-яку інформацію про його місцеперебування за номерами: 0689738679 або 102.
Телефон знайшли, а Малютяка – ні
Блогер Олексій Таймуразін писав напередодні в Facebook, що Малютяк пропав за загадкових обставин.
"Чоловік вийшов з дому і зник. Його телефон знайшли у фурі, яка мала їхати в Новий Буг, – з нього зателефонували синові в Одесу. Дружина Малютяка в істериці", – повідомив він.
Блогер також уточнив, що Малютяк є директором підприємства "Сєвертранс".
Біда сталася не тільки з Павловим
Наші джерела повідомляють, що зниклий Малютяк був знайомий з Павловим.
"Після вбивства Андрія Павлова пропав також і наш друг сім'ї В'ячеслав Малютяк у Кривому Розі, який близько спілкувався з Павловим. Була думка, що він злякався і вирішив сховатися, але він не міг кинути сім'ю. Поліція запеленгувала телефон в іншому місті", – повідомили нам.
Смерть Павлова-молодшого
- Увечері 18 жовтня телеграм-канал Блог Кривого Рогу повідомив, що брат Костянтина Павлова Андрій був знайдений мертвим у власній квартирі близько 18:00. Виявили його друзі, які зайшли провідати чоловіка.
- Трохи раніше знайомі сім'ї колишнього мера Кривого Рогу Костянтина Павлова заговорили про вбивство його молодшого брата. "Я впевнена, що його отруїли. Якщо причина смерті дійсно отруєння, він точно не сам це зробив. Я впевнена на 100%" – про це заявила журналістам депутатка міськради Кривого Рогу Вікторія Третяк.
- Вранці 19 жовтня стало відомо, що правоохоронці розслідують смерть Павлова Андрія за статтею про умисне вбивство.
- Друг померлого розповів поліції про останні хвилини життя 46-річного Андрія Павлова.