Умисне вбивство? Що кажуть в прокуратурі про смерть брата мера Павлова

Правоохоронці розслідують смерть брата загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова Андрія за статтею про умисне вбивство.
Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури.
"Криворізькою центральною окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом смерті мешканця Кривого Рогу (ч. 1 ст. 115 КК України)", – йдеться в повідомленні.
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Що відомо про смерть Андрія Павлова
- Нагадаємо, після обіду стало відомо, що в Кривому Розі помер молодший брат загиблого влітку мера міста Костянтина Павлова. Про це спочатку повідомили місцеві ЗМІ з посиланням на джерела в МВС.
- Пізніше відомий блогер Олексій Таймурзін написав, що Андрій Павлов страждав на алкоголізм і помер, судячи з усього, в результаті запою. "Сьогодні весь день йому було зле, чоловіка рвало. Все це підтверджує його друг. Жодного криміналу. Розходимося", – написав Таймурзін на своєму Telegram-каналі.
- "За попередньою інформацією, видимих ознак насильницької смерті на тілі загиблого немає", – сказано в офіційному повідомленні поліції.
- Друг померлого розповів поліції про останні хвилини життя 46-річного Андрія Павлова.