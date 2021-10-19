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Умисне вбивство? Що кажуть в прокуратурі про смерть брата мера Павлова

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
19 жовтня, 16:30
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Тіло 46-річного чоловіка знайшли вчора ввечері, 18 жовтня, у власній квартирі
Поки невідомо, що могло стати причиною смерті чоловіка. Фото: колаж "Сьогодні"
Поки невідомо, що могло стати причиною смерті чоловіка. Фото: колаж "Сьогодні"

Правоохоронці розслідують смерть брата загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова Андрія за статтею про умисне вбивство.

Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури.

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"Криворізькою центральною окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом смерті мешканця Кривого Рогу (ч. 1 ст. 115 КК України)", – йдеться в повідомленні.

Що відомо про смерть Андрія Павлова

  • Нагадаємо, після обіду стало відомо, що в Кривому Розі помер молодший брат загиблого влітку мера міста Костянтина Павлова. Про це спочатку повідомили місцеві ЗМІ з посиланням на джерела в МВС.
  • Пізніше відомий блогер Олексій Таймурзін написав, що Андрій Павлов страждав на алкоголізм і помер, судячи з усього, в результаті запою. "Сьогодні весь день йому було зле, чоловіка рвало. Все це підтверджує його друг. Жодного криміналу. Розходимося", – написав Таймурзін на своєму Telegram-каналі.
  • "За попередньою інформацією, видимих ознак насильницької смерті на тілі загиблого немає", – сказано в офіційному повідомленні поліції.
  • Друг померлого розповів поліції про останні хвилини життя 46-річного Андрія Павлова.

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