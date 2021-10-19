Умисне вбивство? Що кажуть в прокуратурі про смерть брата мера Павлова

Тіло 46-річного чоловіка знайшли вчора ввечері, 18 жовтня, у власній квартирі

Поки невідомо, що могло стати причиною смерті чоловіка. Фото: колаж "Сьогодні"

Правоохоронці розслідують смерть брата загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова Андрія за статтею про умисне вбивство.

Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури.

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"Криворізькою центральною окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом смерті мешканця Кривого Рогу (ч. 1 ст. 115 КК України)", – йдеться в повідомленні.

Що відомо про смерть Андрія Павлова