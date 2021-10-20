"Жена в истерике": в день смерти Павлова-младшего пропал и его знакомый

Вячеслав Малютяк хорошо знал погибшего Павлова (в кружочке). Коллаж "Сегодня"
После смерти брата мэра Кривого Рога – Андрея Павлова – неожиданно исчез и Вячеслав Малютяк, который хорошо знал погибшего. В полиции уже заявили о розыске мужчины в Днепропетровской области.
Об этом сообщает Криворожской районное управление полиции.
Правоохранители отмечают, что Малютяк ушел из дома 18 октября и до настоящего времени не вернулся.
Приметы: на вид 50 лет, рост 172 см, худощавого телосложения, волосы короткие темные с проседью, особых примет не имеет. Был одет в рубашку бордового цвета, спортивную кофту темно-синего цвета, черную куртку и джинсы. В полиции просят сообщать любую информацию о его местонахождении по номерам: 0689738679 или 102.
Телефон нашли, а Малютяка – нет
Блогер Алексей Таймуразин писал накануне в Facebook, что Малютяк пропал при загадочных обстоятельствах.
"Мужчина вышел из дома и исчез. Его телефон нашли в фуре, которая должна была ехать в Новый Буг, – с него позвонили сыну в Одессу. Жена Малютяка в истерике", – сообщил он.
Блогер также уточнил, что Малютяк – директор предприятия "Севертранс".
Беда случилась не только с Павловым
Наши источники сообщают, что пропавший Малютяк был знаком с Павловым.
"После убийства Андрея Павлова пропал также и наш друг семьи Вячеслав Малютяк в Кривом Роге, который близко общался с Павловым. Была мысль, что он испугался и решил спрятаться, но он не мог бросить семью. Полиция запеленговала телефон в другом городе", – сообщили нам.
Смерть Павлова-младшего
- Вечером 18 октября телеграм-канал Блог Кривого Рога сообщил, что брат Константина Павлова Андрей был найден мертвым в личной квартире около 18:00. Обнаружили его друзья, которые зашли проведать мужчину.
- Чуть ранее знакомые семьи бывшего мэра Кривого Рога Константина Павлова заговорили об убийстве его младшего брата. "Я уверена, что его отравили. Если причина смерти действительно отравление, он точно не сам это сделал. Я уверена на 100%" – об этом заявила журналистам депутат горсовета Кривого Рога Виктория Третяк.
- Утром 19 октября стало известно, что правоохранители расследуют смерть Андрея Павлова по статье об умышленном убийстве.
- Друг умершего рассказал полиции о последних минутах жизни 46-летнего Андрея Павлова.