Умышленное убийство? Что говорят в прокуратуре о смерти брата мэра Павлова

Тело 46-летнего мужчины нашли вчера вечером, 18 октября, в собственной квартире

Пока неизвестно, что могло стать причиной смерти мужчины. Фото: коллаж "Сегодня"

Правоохранители расследуют смерть брата погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова Андрея по статье об умышленном убийстве.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры.

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"Криворожской центральной окружной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту смерти жителя Кривого Рога (ч. 1 ст. 115 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Что известно о смерти Андрея Павлова