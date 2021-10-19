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Умышленное убийство? Что говорят в прокуратуре о смерти брата мэра Павлова

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
19 октября, 16:30
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Тело 46-летнего мужчины нашли вчера вечером, 18 октября, в собственной квартире
Пока неизвестно, что могло стать причиной смерти мужчины. Фото: коллаж "Сегодня"
Пока неизвестно, что могло стать причиной смерти мужчины. Фото: коллаж "Сегодня"

Правоохранители расследуют смерть брата погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова Андрея по статье об умышленном убийстве.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры.

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"Криворожской центральной окружной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту смерти жителя Кривого Рога (ч. 1 ст. 115 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Что известно о смерти Андрея Павлова

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