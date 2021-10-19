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Загадка семьи мэра Павлова: теперь говорят, что его брата отравили

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
19 октября, 20:15
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Летом застрелился Константин Павлов, через три месяца нашли мертвым его младшего брата
Официально причины смерти брата мэра еще не сообщили / Фото "Сегодня" / Коллаж "Сегодня"
Официально причины смерти брата мэра еще не сообщили / Фото "Сегодня" / Коллаж "Сегодня"

Знакомые семьи бывшего мэра Кривого Рога Константина Павлова, который застрелился в августе при загадочных обстоятельствах, заговорили об убийстве его младшего брата, тело которого нашли в его квартире 18 октября.

"Я уверена, что его отравили. Если причина смерти действительно отравление, он точно не сам это сделал. Я уверена на 100%", – об этом заявила журналистам депутат горсовета Кривого Рога Виктория Третяк.

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По словам политика, медики уже провели вскрытие тела погибшего брата экс-мэра Кривого Рога Константина Павлова – Андрея. Однако причины смерти 47-летнего мужчины пока не обнародованы.

Мнение депутата

"Уже провели вскрытие тела Андрея, но пока нам ничего не говорят. Официально. Неофициально – причины смерти придумывают. Это началось еще вчера со слива про якобы его алкоголизм. Будут пытаться дискредитировать. Мне сказали, что у него дома полиция нашла 7 тысяч долларов, их изъяли. Но Андрей получал официально чистую зарплату на "Арселор Миттал" 40 тысяч грн, плюс премии. Он был начальником цеха. Он мог себе позволить есть нормальную еду и нормальное что-то выпить под повод, как и все. И друг его и соседи, и его знакомые говорят все как один, что никогда его пьяным не видели. Он не злоупотреблял спиртным", – поделилась своим мнением Виктория Третяк.

Как развивались события

  • Вечером 18 октября телеграм-канал Блог Кривого Рога сообщает, что брат Константина Павлова Андрей был найден мертвым в личной квартире около 18:00. Обнаружили его друзья, которые зашли проведать его.
  • Утром 19 октября стало известно, что правоохранители расследуют смерть брата погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова Андрея по статье об умышленном убийстве.
  • Знакомые и родные рассказали СМИ, что Андрей Павлов не злоупотреблял алкоголем, а значит, это не могло стать причиной его смерти.
  • Друг умершего рассказал полиции о последних минутах жизни 46-летнего Андрея Павлова.
  • "По предварительной информации, видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего нет", – сказано в официальном сообщении полиции.

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