Зеленський переговорить із Байденом – в ОПУ назвали терміни

Володимир Зеленський (ліворуч) та Джо Байден (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський зідзвониться із американським колегою Джо Байденом після його переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента.

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Зазначається, що таке рішення ухвалили під час телефонної розмови Зеленського та держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Про що ще говорили?

Глава української держави наголосив на безальтернативності процесу мирного врегулювання. У зв'язку з цим були обговорені кроки, які Україна робить і має намір зробити для його активізації.

Зеленський також поінформував Блінкена щодо ситуації на кордонах України.

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"Було акцентовано на важливості збереження скоординованого й дієвого санкційного тиску на Російську Федерацію з боку міжнародних партнерів до повного відновлення суверенітету й територіальної цілісності України. Сторони окремо торкнулися питання важливості посилення безпекової взаємодії, що сприяла б стримуванню агресивної поведінки з боку РФ щодо України", – йдеться у заяві.

В очікуванні переговорів Путіна та Байдена