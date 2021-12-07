Зеленский переговорит с Байденом – в ОПУ назвали сроки

Владимир Зеленский (слева) и Джо Байден (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Президент Украина Владимир Зеленский созвонится с американским коллегой Джо Байденом после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.
Отмечается, что такое решение приняли во время телефонного разговора Зеленского и госсекретаря США Энтони Блинкена.
О чем еще говорили?
Глава украинского государства отметил безальтернативность процесса мирного урегулирования. В этой связи были обсуждены шаги, которые Украина предпринимает и намерена предпринять для его активизации.
Зеленский также проинформировал Блинкена о ситуации на границах Украины.
"Было акцентировано на важности сохранения скоординированного и действенного санкционного давления на Российскую Федерацию со стороны международных партнеров до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. Стороны отдельно коснулись вопроса важности усиления безопасности взаимодействия, которое способствовало бы сдерживанию агрессивного поведения со стороны РФ в отношении Украины", – говорится в заявлении.
В ожидании переговоров Путина и Байдена
- Как уже известно, президенты США и России проведут переговоры в закрытом режиме, в которых обсудят взаимные гарантии безопасности со стороны Москвы и НАТО.
- Для этого впервые будет использована защищенная линия видеосвязи, которая давно была создана для контактов лидеров двух стран, однако до этого простаивала.
- Байден заявил, что готовит набор инициатив, чтобы не допустить планов российского вторжения на территорию Украины, и подчеркнул, что не принимает ничьих "красных линий".
- Кроме того, Байдена шантажируют требованием наказать Путина.