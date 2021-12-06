"Завтра Путін почує чіткі сигнали, що буде у разі нападу" – Кулеба

Кулеба не вірить у прорив / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Під час відеопереговорів президента США Джо Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним не варто очікувати якихось проривів. Проте сторони матимуть змогу окреслити один одному свої позиції.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба під час програми "Свобода Слова" на телеканалі ICTV.

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Що варто очікувати

"Я не очікував би завтра якихось проривів. Я думаю, завтра кожна сторона заявить своє максималістське бачення та логіку подальших дій, а потім працюватимуть різні команди над тим, як далі розвиватиметься ситуація. Однак я впевнений, це ще з мого спілкування з Ентоні Блінкеном, прориву я б не очікував. Я думаю, завтра президент Путін почує чіткі сигнали від президента Байдена, що зроблять партнери України, якщо Путін вдасться до військової операції проти нашої країни. Будуть досить переконливі речі", – розповів Кулеба під час ефіру.

Глава МЗС України також зазначив, що дзвінок Володимиру Зеленському від держсекретаря США Ентоні Блінкена – це підтвердження тієї тактики, якої ми дотримуємося разом із нашими партнерами: жодної домовленості про Україну без України.

"Після того, як відбудеться розмова Байдена з Путіним, ми також дізнаємося, про що там йшлося. Далі будуть контакти на вищому та найвищому рівні. У нас у цьому плані із США за цей рік налагодився дуже відвертий, динамічний та довірчий діалог", – зазначив Кулеба.

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Підготовка до переговорів