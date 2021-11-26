Навіщо Путін погрожує вторгненням: Данілов назвав реальну причину

Данілов розкрив план Путіна. Колаж "Сьогодні"

Нагнітання загрози нападу на Україну – це військовий шантаж та підготовка президента РФ Володимира Путіна до зустрічі з американським лідером Джо Байденом, щоб мати сильнішу позицію на переговорах.

Про це розповів у програмі "Право на владу" в ефірі 1+1 секретар РНБО Олексій Данілов.

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"Чи готова Україна? Так. Чи буде війна? На сьогодні це питання залишається відкритим. Але ми до цього маємо бути готовими, і ми до цього готувалися досить довго. Для нас це (скупчення військ поблизу кордонів. – Ред.) не було несподіванкою", – сказав він.

За його словами, зараз важко сказати, яких надалі чекати дій від Путіна щодо України. Але він упевнений, що нагнітання ситуації відбувається не просто так.

"Коли відбуваються ті чи інші події, ми дуже ретельно їх аналізуємо, систематизуємо та робимо свої висновки. Щойно почалися перші інформаційні потоки – ми розуміємо, про що йдеться. У Путіна велике бажання сісти за стіл переговорів з Байденом, бажано цього року, й домовитися про те, що він тут пануватиме. І зараз та істерія, яка нагнітається з боку РФ, пересування вперед усіх військ – це все в контексті того, що вони повинні домовитися", – підкреслив Данілов.

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