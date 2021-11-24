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"Це як рекет у 90-х": Гордон пояснив військовий шантаж Путіна

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
24 листопада, 11:05
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Істерія з можливим вторгненням Росії вигідна і Києву, і Москві – журналіст назвав причини
Гордон розкрив підступний план Путіна. Колаж "Сьогодні"
Гордон розкрив підступний план Путіна. Колаж "Сьогодні"

Кремль створив видимість загрози можливого нападу на Україну, але насправді це лише військовий шантаж, щоб щось виторгувати у Заходу. Але є вигода від цієї напруги і декому в Україні.

Таку думку висловив у програмі "Час Голованова" на телеканалі Україна 24 журналіст Дмитро Гордон.

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"Це абсолютна неправда, жодного зосередження виняткового російських військ на наших кордонах немає. Воно нічим не відрізняється від 2016-17 років за чисельністю, озброєнням і так далі", – заявив він.

Гордон взагалі вважає, що істерія навколо можливого нападу Росії на Україну вигідна не лише Москві, а й Києву. Наприклад, відволікти увагу можливою війною від скандалу з "вагнерівцями", від невдалої політики влади.

"Чим ця ситуація цікава Росії? По-перше, Росію влаштовує слабке керівництво України – таке, як сьогодні. Я вважаю, що Росія зацікавлена ​​у збереженні Зеленського, тому що він зрозумілий, він слабкий, з ним просто вести справи... Другий момент – завдяки чуткам, що Росія нападе, Росія зараз виторговуватиме у Заходу якісь речі, щоб вона не напала. Цей як рекет у 90-х – приходили до підприємця, створювали проблеми та за гроші їх вирішували. Та сама ситуація – створення проблем та вирішення їх за щось", – пояснив журналіст.

Росія зібралася нападати на Україну?

  • І в Україні, і на Заході заявляють, що є серйозна загроза вторгнення Росії в Україну в січні наступного року, а вдарити окупанти нібито збираються з трьох боків – з Білорусі, окупованого Криму та безпосередньо з боку РФ. Водночас Гордон пояснював, що чекає на РФ у разі великої війни.
  • Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що бліцкригу від РФ не буде, але Путін має інший сценарій по Україні. Він пояснив, чого у жодному разі не можна допустити нашій країні.
  • У Кремлі це називають "цілеспрямованою інформаційною кампанією та вкиданням". Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що це все нагнітання напруженості, щоб подати Росію як сторону, яка загрожує процесу врегулювання на Донбасі.
  • Тим часом екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж передрік Россії провал в Україні і впевнений, що це буде сильний удар по Путіну.

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