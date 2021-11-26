Зачем Путин угрожает вторжением: Данилов назвал реальную причину

Данилов раскрыл план Путина. Коллаж "Сегодня"

Нагнетание угрозы нападения на Украину – это военный шантаж и подготовка президента РФ Владимира Путина к встрече с американским лидером Джо Байденом, чтобы иметь более сильную позицию на переговорах.

Об этом рассказал в программе "Право на владу" в эфире 1+1 секретарь СНБО Алексей Данилов.

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"Готова ли Украина? Да. Будет ли война? На сегодняшний день этот вопрос остается открытым. Но мы к этому должны быть готовы, и мы к этому готовились достаточно долго. Для нас это (скопление войск вблизи границ. – Ред.) не было неожиданностью", – сказал он.

По его словам, сейчас трудно сказать, каких в дальнейшем ждать действий от Путина относительно Украины. Но он уверен, что нагнетание обстановки происходит не просто так.

"Когда происходят те или иные события, мы очень тщательно их анализируем, систематизируем и делаем свои выводы. Как только начались первые информационные потоки – мы понимаем, о чем идет речь. У Путина большое желание сесть за стол переговоров с Байденом, желательно в этом году и договориться о том, что он тут будет властвовать. И сейчас та истерия, которая нагнетается со стороны РФ, передвижение взад-вперед всех войск – это все в контексте того, что они должны договориться", – подчеркнул Данилов.

Почему Путин пугает всех войной?