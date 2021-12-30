Янукович позивається до Верховної Ради: що відстоює президент-утікач

Янукович звернувся до найскандальнішого суду Києва / Колаж "Сьогодні"
Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом колишнього президента України Віктора Януковича до Верховної Ради.
Про це повідомила представниця українського парламенту у Конституційному суді Ольга Совгіря на своєму телеграм-каналі.
Сутність питання
"Окружний адміністративний суд м. Києва відкрив провадження за позовом Януковича В.Ф. до Верховної Ради України у спорі щодо визнання факту його самоусунення від здійснення конституційних повноважень Президента України. Суд призначив розгляд справи з викликом сторін на 16.02.2022 року о 10:15. Позивач просить встановити відсутність у Верховної Ради компетенції (повноважень) на прийняття актів про самоусунення Президента України. В ухвалі суду вказано, що адресою для листування із позивачем є місто Ростов-на-Дону (Російська Федерація)", – написала Ольга Совгіря.
Справи Януковича
- Звичайно ж Віктора Федоровича чекають в Україні, щоб він почав давати свідчення щодо кримінальних проваджень проти себе, а також відбувати терміни, які вже йому дали.
- Наприклад, четвертий президент України вже може відбувати 13-річний строк – на початку грудня Верховний суд залишив у силі вирок судів першої та апеляційної інстанцій у справі про його державну зраду.
- Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування стосовно Януковича та його оточення у справі про розстріл Майдану у лютому 2014 року. У цій справі фігурують найвищі посадові особи країни того часу.
- 7 жовтня Вищий антикорупційний суд заочно вибрав йому запобіжний захід. Його заочно заарештували у справі про захоплення земель резиденції Межигір'я.