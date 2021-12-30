Янукович позивається до Верховної Ради: що відстоює президент-утікач

Янукович звернувся до найскандальнішого суду Києва / Колаж "Сьогодні"

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом колишнього президента України Віктора Януковича до Верховної Ради.

Про це повідомила представниця українського парламенту у Конституційному суді Ольга Совгіря на своєму телеграм-каналі.

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Сутність питання

"Окружний адміністративний суд м. Києва відкрив провадження за позовом Януковича В.Ф. до Верховної Ради України у спорі щодо визнання факту його самоусунення від здійснення конституційних повноважень Президента України. Суд призначив розгляд справи з викликом сторін на 16.02.2022 року о 10:15. Позивач просить встановити відсутність у Верховної Ради компетенції (повноважень) на прийняття актів про самоусунення Президента України. В ухвалі суду вказано, що адресою для листування із позивачем є місто Ростов-на-Дону (Російська Федерація)", – написала Ольга Совгіря.

Справи Януковича