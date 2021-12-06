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Суд поставив крапку у справі про держзраду Януковича – у в'язницю на 13 років

Наталія Магдик Наталія Магдик
6 грудня, 20:08
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Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає
Суд у справі про держзраду тривав три роки
Суд у справі про держзраду тривав три роки / Фото: Колаж: Сьогодні

Верховний суд, розглянувши скарги захисту втікача-президента Віктора Януковича, залишив чинним вирок судів першої та апеляційної інстанцій у справі про державну зраду. Про це повідомляє пресслужба суду у YouTube.

"Суд ухвалив вирок Оболонського районного суду Києва від 24 січня 2019 року та ухвалу Апеляційного суду від 2 жовтня 2020 року стосовно Віктора Януковича залишити без змін, а касаційні скарги без задоволення", – йдеться в ухвалі суду.

Також зазначається, що ухвала колегії суддів Касаційного кримінального суду є остаточною і оскарженню не підлягає.

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Суд оголосив лише резолютивну частину рішення, повний текст опублікують 13 грудня.

6 грудня Янукович відкликав своїх адвокатів із процесу у Верховному суді, де розглядалася касаційна скарга на вирок визнання його винним у державній зраді.

За що судять Януковича в Україні

12 квітня Верховний суд відмовився надати експрезиденту Віктору Януковичу можливість виступити по відеозв'язку під час розгляду касації у справі про держзраду.

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У січні цього року слідчі Державного бюро розслідувань повідомили Януковичу про підозру у державній зраді через підписання Харківських угод про розміщення Чорноморського флоту РФ у Криму. Це вже друга справа про держзраду, яку порушили проти експрезидента.

16 листопада 2020 року Київський апеляційний суд скасував рішення про заочний арешт Януковича у справі про розгін Майдану. Справу повернули до суду першої інстанції на новий розгляд, скасувавши його попереднє рішення.

24 січня 2019 року суд визнав Януковича винним у держзраді та засудив до 13 років позбавлення волі. Захист експрезидента подав апеляцію на вирок Оболонського районного суду Києва у справі про держзраду. Пізніше колегія суддів Апеляційного суду Києва вказала на описи у вироку, проте суд не побачив у документі жодних помилок. Водночас у вироку йдеться, що Росія використала Віктора Януковича для легалізації анексії Криму у 2014 році.

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Також читайте у нашому матеріалі, як живуть і чим займаються Азаров, Пшонка, Царьов та інші соратники Януковича.

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Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

провідний редактор розділу "Влада"

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