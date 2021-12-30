Янукович начал судиться с Верховной Радой: что отстаивает беглый президент

Янукович обратился к самому скандальному суду Киева / Коллаж "Сегодня"
Окружной административный суд Киева открыл производство по иску беглого президента Украины Виктора Януковича к Верховной Раде.
Об этом сообщила представительница украинского парламента в Конституционном суде Ольга Совгиря на своем телеграм-канале.
Суть вопроса
"Янукович обратился с иском в споре по поводу признания факта его самоустранения от осуществления конституционных полномочий Президента Украины. Суд назначил рассмотрение дела с вызовом сторон на 16.02.2022 в 10:15. Истец просит установить отсутствие у Верховной Рады компетенции (полномочий) на принятие актов о самоустранении Президента Украины. В определении суда указано, что адресом для переписки с истцом является город Ростов-на-Дону (Российская Федерация)", – написала Ольга Совгиря.
Дела Януковича
- Конечно же Виктора Федоровича ждут в Украине, чтобы он начал давать показания по криминальным производствам против себя, а также отбывать сроки, которые уже ему дали.
- Например, четвертый президент Украины уже может отбывать 13-летний срок – в начале декабря Верховный суд оставил в силе приговор судов первой и апелляционной инстанций по делу о его государственной измене.
- Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении Януковича и его окружения по делу о расстреле Майдана в феврале 2014 года. В этом деле фигурируют высшие должностные лица страны того времени.
- 7 октября Высший антикоррупционный суд заочно избрал ему меру пресечения. Его заочно арестовали по делу о захвате земель резиденции "Межигорье".