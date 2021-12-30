Янукович начал судиться с Верховной Радой: что отстаивает беглый президент

Янукович обратился к самому скандальному суду Киева / Коллаж "Сегодня"

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску беглого президента Украины Виктора Януковича к Верховной Раде.

Об этом сообщила представительница украинского парламента в Конституционном суде Ольга Совгиря на своем телеграм-канале.

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Суть вопроса

"Янукович обратился с иском в споре по поводу признания факта его самоустранения от осуществления конституционных полномочий Президента Украины. Суд назначил рассмотрение дела с вызовом сторон на 16.02.2022 в 10:15. Истец просит установить отсутствие у Верховной Рады компетенции (полномочий) на принятие актов о самоустранении Президента Украины. В определении суда указано, что адресом для переписки с истцом является город Ростов-на-Дону (Российская Федерация)", – написала Ольга Совгиря.

Дела Януковича