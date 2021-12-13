"Я був дуже близьким до смерті": Саакашвілі розповів, за що йому мстить Путін

Міхеїл Саакашвілі (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі звернувся до українців по підтримку. Він розповів про тортури та знущання у в'язниці.

Відповідний лист з'явився на сторінці політика у Facebook.



"Я вже кілька місяців перебуваю в катівнях грузинського олігарха Іваншвілі, який закрив мене за наказом Володимира Путіна. Путін мститься за те, що я не дав йому захопити мою країну у 2008 році, що провів найуспішніші реформи в Грузії та почав допомагати проводити їх в Україні. За те, що завадив його планам в Одесі", – написав Саакашвілі.

Реклама

Політик нагадав, що голодував 50 днів.

"Мене били, катували протягом кількох тижнів (це все документовано Amnesty International), українським та грузинським Омбудсманами, і кадри побиття були опубліковані. Я був дуже близьким до смерті. Коли у в'язниці після катувань знепритомнів протягом двадцяти хвилин був у напів коматозному стані – мене врятувала реаніматолог, яка випадково опинилася поруч", – зазначив він.

Саакашвілі заявив, що попри все, він тримається.

Реклама

"Незважаючи на всі тортури та повністю політичні зрежисовані процеси (це оцінка Амнесті та інших компетентних організацій) – я не зламався. Найбільше для мене було образою, коли на численній акції на мою підтримку поліція полювала за українськими прапорами і з розлюченістю їх топтала. Я звертаюся до вас за підтримкою. Приєднуйтесь до кампанії #FreeMisha на Фейсбук, наклейками на машинах та будинках! Люблю вас!" – підсумував експрезидент Грузії.

Затримання Саакашвілі