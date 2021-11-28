"Ви збрехали 100 500 разів" – Богдан пояснив, де сказав неправду Зеленський

Колишній глава Офісу президента уважно вивчив відповіді Зеленського під час пресмарафону / Колаж "Сьогодні"

Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан порахував, скільки разів під час п'ятигодинного пресмарафону 26 листопада президент України Володимир Зеленський збрехав. За версією Богдана це сталося 100 500 разів.

Про це колишній член команди Зеленського написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

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Коментар

"Мене вчора згадав у дуже негативному контексті Найвеличніший Лідер нації, який протягом інтервью 74 рази нагадав суспільству, що саме Він Верховний Головнокомандувач та Президент України !!! Проте, таке високе звання не дозволяє Вам, вельмиповажний Володимир Олександрович, брехати, тому що те, що Вам можна було у 95- кварталі, не личить Верховному Головнокомандувачу Президенту України, якого обрав народ України... Тавариш Богдан"", – написав колишній глава ОП.

Богдан наголосив на трьох моментах у розмові Зеленського з журналістами, які, за його даними, не відповідають дійсності.

"Тому змушений відповісти:

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- Ви збрехали, що я приводив до Вас Юрій Бутусова (його привів до Вас Покійний Сергій Нижній);

- Ви збрехали що Рябошапка Руслан був адвокатом Коломойського (Руслан взагалі ніколи не був адвокатом, в цьому випадку адвокатом був я);

- Ви збрехали що генерал Бурба відповідав за транспорт Майдану (повірте я перевірив і він не відповідав ні за транспорт Майдану ні за транспорт проти Майдану).

Критика пресмарафону