"Вы соврали 100 500 раз" – Богдан объяснил, где сказал неправду Зеленский

Бывший глава Офиса президента внимательно изучил ответы Зеленского во время пресс-марафона / Коллаж "Сегодня"

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан посчитал, сколько раз во время пятичасового пресс-марафона 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский соврал. По версии Богдана, это произошло 100 500 раз.

Об этом бывший член команды Зеленского написал на своей странице в Фейсбуке.

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Комментарий

"Меня вчера упомянул в очень негативном контексте Величайший Лидер нации, который в течение интервью 74 раза напомнил обществу, что именно Он – Верховный Главнокомандующий и Президент Украины!!! Однако, такое высокое звание не позволяет Вам, достопочтенный Владимир Александрович, врать, потому что то, что Вам можно было в "95-м квартале", не подходит Верховному Главнокомандующему Президенту Украины, которого избрал народ Украины... Товарищ Богдан", – написал бывший главы ОП.

Богдан акцентировал внимание на трех моментах в разговоре Зеленского с журналистами, которые, по его данным, не соответствуют действительности.

"Поэтому вынужден ответить:

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- Вы соврали, что я приводил к Вам Юрия Бутусова (его привел к Вам покойный Сергей Нижний);

- Вы соврали, что Рябошапка Руслан был адвокатом Коломойского (Руслан вообще никогда не был адвокатом, в этом случае адвокатом был я);

- Вы соврали, что генерал Бурба отвечал за транспорт Майдана (поверьте, я проверил, и он не отвечал ни за транспорт Майдана, ни за транспорт против Майдана)".

Критика пресс-марафона