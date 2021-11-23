ВПС США відпрацювали ядерний удар по території Росії

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Американські бомбардувальники під час навчань відпрацювали варіант застосування ядерної зброї проти Росії. Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Інтерфакс ".

За його словами, відпрацювання відбувалося на навчаннях стратегічних сил США Global Thunder.

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"Десять стратегічних бомбардувальників відпрацьовували варіант застосування ядерної зброї проти Росії практично одночасно із західним та східним напрямками", – він.

Він також зазначив, що активність американських військових біля кордонів РФ посилилася. За даними Шойгу, за останній місяць до кордонів Росії було здійснено близько 30 вильотів, що у 2.5 рази перевищує показники аналогічного періоду 2020 року.

Шойгу заявив, що російські підрозділи ППО помітили і відстежили американські стратегічні бомбардувальники і вжили невказаних заходів, щоб уникнути "будь-яких інцидентів".

Навчання Global Thunder, на яких США відпрацьовують боєздатність підрозділів, оснащених ядерною зброєю, проходили на початку листопада. Ці навчання проводяться щорічно.

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