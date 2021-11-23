ВВС США отработали ядерный удар по территории России

ВВС США якобы отработали ядерный удар по территории России / Фото: Коллаж: Сегодня
Американские бомбардировщики в ходе учений отработали вариант применения ядерного оружия против России. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает "Интерфакс".
По его словам, отработка происходила на учениях стратегических сил США Global Thunder.
"Десять стратегических бомбардировщиков отрабатывали вариант применения ядерного оружия против России практически одновременно с западного и восточного направлений", – он.
Он также отметил, что активность американских военных у границ РФ усилилась. По данным Шойгу, за последний месяц к границам России было совершено около 30 вылетов, что в 2.5 раза превышает показатели аналогичного периода 2020 года.
Шойгу заявил, что российские подразделения ПВО заметили и отследили американские стратегические бомбардировщики и приняли неуказанные меры, чтобы избежать "каких-либо инцидентов".
Учения Global Thunder, на которых США отрабатывают боеспособность подразделений, оснащенных ядерным оружием, проходили в начале ноября. Эти учения проводятся ежегодно.
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