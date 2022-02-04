Вторгнення Росії залежить від двох умов – Волкер

Чи вторгнеться Росія в Україну найближчим часом, – розповів колишній представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу "Україна 24".

"Ризик вторгнення потрібно поділити на 2 частини: можливість і наміри. Можливість є, Росія накопичила дуже велику силу і в Україні, і навколо неї. Тому, звичайно, вторгнення можливе, але які наміри у Путіна? Це незрозуміло — чи має намір він використовувати військові сили чи використати їх у дипломатичному сенсі. Я думаю, він вичікує і хоче подивитися, які поступки йому запропонують чи не запропонують і чи буде підтримка України. Ми бачимо, що підтримка України дуже велика, вона йде потоком. Путін має взяти це до уваги. Водночас він бачить, що вартість вторгнення в Україну буде величезною, це дорого коштуватиме Росії, і вона не зможе заперечувати, що веде бойові дії, як це було на Донбасі", – сказав він.