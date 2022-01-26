Зустріч радників у "нормандському форматі" у Парижі: ключові заяви

Вперше за довгий час зустріч пройде у очному форматі / Фото: Колаж: Сьогодні

У Парижі розпочалися переговори "Нормандської четвірки" на рівні політичних радників. Вперше за довгий час зустріч пройде в очному форматі.

Ініціаторами переговорів виступили канцлер ФРН Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон, саме вони раніше запропонували провести зустріч.

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Сьогоднішні переговори є підготовкою до поновлення самітів на рівні голів "Нормандської четвірки".

"Нормандські переговори"

6 січня Еммануель Бонн та Єнс Плетнер побували з візитом у Москві, де обговорювали українське питання з представником Кремля Дмитром Козаком. А за день до цього Андрій Єрмак їх перехопив та переговорив з ними телефоном.

7 січня президент Франції Еммануель Макрон анонсував зустріч "Нормандської четвірки". Лідери "четвірки" востаннє проводили зустріч у грудні 2019 року. Саміт, що відбувся в Єлисейському палаці, став першою зустріччю лідерів у "нормандському форматі" з 2016 року.

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Офіс президента сподівався організувати "нормандську зустріч" до закінчення каденції канцлера ФРН Ангели Меркель. Але в Німеччині за цей час вже встигли провести вибори та оголосити ім'я нового канцлера.