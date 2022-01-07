Макрон анонсував зустріч "Нормандської четвірки" – названі терміни

Лідери "Нормандської четвірки" востаннє проводили зустріч у листопаді 2020 року

Президент Франції Еммануель Макрон. Фото: колаж "Сьогодні"

Франція та Німеччина ініціювали зустріч лідерів "Нормандської четвірки" щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Зустріч планують організувати упродовж найближчих тижнів.

Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон.

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"З (німецьким – ред.) канцлером Шольцем ми запропонували провести ще одну зустріч протягом наступних тижнів… Геополітична ситуація в регіоні потребує, щоб Європа і ЄС пропонували своє бачення, діяли та сідали за стіл переговорів з усіма учасниками, щоб просувати вперед у цих ключових напрямках", – сказав він.

За словами французького президента, питання розвитку спільних можливостей Європи у сфері безпеки та оборони буде одним із головних напрямків під час головування Парижа у Раді ЄС.

Нагадаємо, лідери "Нормандської четвірки" востаннє проводили зустріч у форматі відеоконференції у листопаді 2020 року. А до цього очільники Франції, Німеччини, України та Росії зустрічалися в Парижі у грудні 2019 року.

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"Нормандська зустріч" ніяк не відбудеться