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Макрон анонсував зустріч "Нормандської четвірки" – названі терміни

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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7 січня, 17:49
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Лідери "Нормандської четвірки" востаннє проводили зустріч у листопаді 2020 року
Президент Франції Еммануель Макрон. Фото: колаж "Сьогодні"
Президент Франції Еммануель Макрон. Фото: колаж "Сьогодні"

Франція та Німеччина ініціювали зустріч лідерів "Нормандської четвірки" щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Зустріч планують організувати упродовж найближчих тижнів.

Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон.

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"З (німецьким – ред.) канцлером Шольцем ми запропонували провести ще одну зустріч протягом наступних тижнів… Геополітична ситуація в регіоні потребує, щоб Європа і ЄС пропонували своє бачення, діяли та сідали за стіл переговорів з усіма учасниками, щоб просувати вперед у цих ключових напрямках", – сказав він.

За словами французького президента, питання розвитку спільних можливостей Європи у сфері безпеки та оборони буде одним із головних напрямків під час головування Парижа у Раді ЄС.

Нагадаємо, лідери "Нормандської четвірки" востаннє проводили зустріч у форматі відеоконференції у листопаді 2020 року. А до цього очільники Франції, Німеччини, України та Росії зустрічалися в Парижі у грудні 2019 року.

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"Нормандська зустріч" ніяк не відбудеться

  • Франція, Україна та Німеччина восени висловлювалися за проведення "нормандського саміту" до кінця цього року, але Росія щоразу заявляла про непідготовленість зустрічі, мовляв, Київ не виконує попередніх домовленостей. Хоча насправді Москва не виконує навіть перших пунктів "Мінська".
  • Проте 15 грудня у Брюсселі відбулася зустріч "нормандської трійки" – лідерів України, Німеччини та Франції. Цікаво, що замість Меркель був присутній новий канцлер ФРН Олаф Шольц.
  • Тим часом дедалі частіше стали звучати тези про залучення США до переговорного процесу. Ось тільки самі американці зазначають, що до "нормандського формату" не увійдуть, але обіцяють сприяти виконанню Мінських домовленостей. Своєю чергою президент Володимир Зеленський визначив місце США на переговорах щодо Донбасу.

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