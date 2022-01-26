Встреча советников в "нормандском формате" в Париже: ключевые заявления

Впервые за долгое время встреча пройдет в очном формат / Фото: Коллаж: Сегодня

В Париже начались переговоры "Нормандской четверки" на уровне политических советников. Впервые за долгое время встреча пройдет в очном формате.

Инициаторами переговоров выступили канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон, именно они ранее предложили провести встречу.

Реклама

Сегодняшние переговоры являются подготовкой к возобновлению саммитов на уровне глав "Нормандской четверки".

О чем будут говорить

Глава ОП Андрей Ермак заявил, что нынешние переговоры советников будут носить исключительно консультационный характер и представители не будут уполномочены подписывать какие-либо совместные документы.

"Мы будем говорить о восстановлении режима полного прекращения огня, который, к сожалению, работает с большими нарушениями. Будем говорить о гуманитарных вопросах, об открытии пропускных пунктов и о будущем работы "нормандского формата", — рассказал Ермак.

Накануне переговоров проявилась информация, что якобы будет обсуждаться вопрос прямых переговоров с "руководителями" так называемых республик "ЛНР" и "ДНР". Руководитель Офиса президента опроверг эту информацию.

Реклама

"Позиция Украины, которую много раз высказывали на разных уровнях, является неизменной, она отвечает украинским интересам. Никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет. А подобные выдумки появляются благодаря манипуляторам, которые уже много раз пытались сделать "зраду" на ровном месте... Пусть те, кто сегодня участвует в создании этих фейков, идут и себе рисуют на лбу красные линии, а у нас они, как и украинские интересы, прошиты на подкорке", – сказал он.

26 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин также не планирует проводить переговоры с руководителями боевиков так называемых республик "ЛНР" и "ДНР"

Президент Украины Владимир Зеленский накануне отметил, что не ждет прорыва от этой беседы.

"Мы работаем, чтобы как можно скорее состоялась встреча четырех президентов ради будущего наступления мира в Украине. Конечно, розовых очков нет, детских иллюзий нет, все непросто, но есть надежда, спокойствие, выдержка и работа 24/7. А значит — будет результат. А значит — будет и мир", – сказал он.

"Нормандские переговоры"

6 января Эммануэль Бонн и Йенс Плетнер побывали с визитом в Москве, где обсуждали украинский вопрос с представителем Кремля Дмитрием Козаком. А за день до этого Андрей Ермак их перехватил и переговорил с ними по телефону.

Реклама

7 января президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал встречу "Нормандской четверки". Лидеры "четверки" в последний раз проводили встречу в декабре 2019 года. Саммит, прошедший в Елисейском дворце, стал первой встречей лидеров в "нормандском формате" с 2016 года.

Офис президента надеялся организовать "нормандскую встречу" до окончания каденции канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Но в Германии за это время уже успели провести выборы и огласить имя нового канцлера.