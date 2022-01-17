Усе стане на свої місця – Яценюк про справу Порошенка

Арсеній Яценюк (ліворуч) і Петро Порошенко (праворуч) / Фото: Колаж: Сьогодні
Прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк заявив про політичне переслідування та абсурдність звинувачень п'ятого президента Петра Порошенка в Україні.
"Політично звинувачення Петра Порошенка у державній зраді – ідіотизм. Юридично звинувачення Петра Порошенка у державній зраді – абсурд", – наголосив Арсеній Яценюк в ефірі телеканалу "Дождь".
"Усе стане на свої місця"
Він наголосив, що в Україні "вже є щеплення від вибіркового та політичного переслідування і вибіркового правосуддя".
"Це в Україні не працює. Тож усе стане на свої місця", – сказав Арсеній Яценюк.
Що заявив Порошенко в суді
П'ятий президент України Петро Порошенко 17 січня в Печерському суді звинуватив прокурорів у своїй справі в політичній заангажованості, а також заявив, що не буде погоджувати з владою свої закордонні поїздки.
Порошенко, зокрема, висловив обурення доказами в його справі:
"У цій макулатурі половина – це копіювання зі статуту Організації об'єднаних націй. І я як професійний дипломат, викладач Інституту міжнародних відносин можу поінформувати прокурорів про те, що статут Організації об'єднаних націй є документом з відкритих джерел".
Повернення Порошенка до України
- Нагадаємо, Петру Порошенку оголосили про підозру 20 грудня. Його звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".
- П'ятого президента підозрюють в участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень.
- 17 січня п'ятий президент України Петро Порошенко прилетів із Варшави до Києва. Повернення політика відбувалося бурхливо. Аеропорт з самого ранку оточили силовики, а прихильники політика зустрічали його біля термінала.
- Літак з Порошенком приземлився близько 9:00. На паспортному контролі у нього відібрали паспорт, але повернули за 15 хвилин. За словами політика, ситуацію вдалося вирішити лише завдяки великій кількості журналістів, які з ним прилетіли.
- Порошенко, вийшовши з аеропорту, звернувся до своїх прихильників і заявив, що справа про держзраду проти нього є перетином владою червоних ліній, за що вони понесуть покарання. Він вважає, що його відпустили, злякавшись прихильників, яких, на його думку, на площі зібралося близько 15 тисяч.