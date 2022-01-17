Усе стане на свої місця – Яценюк про справу Порошенка

Арсеній Яценюк (ліворуч) і Петро Порошенко (праворуч) / Фото: Колаж: Сьогодні

Прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк заявив про політичне переслідування та абсурдність звинувачень п'ятого президента Петра Порошенка в Україні.

"Політично звинувачення Петра Порошенка у державній зраді – ідіотизм. Юридично звинувачення Петра Порошенка у державній зраді – абсурд", – наголосив Арсеній Яценюк в ефірі телеканалу "Дождь".

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"Усе стане на свої місця"

Він наголосив, що в Україні "вже є щеплення від вибіркового та політичного переслідування і вибіркового правосуддя".

"Це в Україні не працює. Тож усе стане на свої місця", – сказав Арсеній Яценюк.

Що заявив Порошенко в суді

П'ятий президент України Петро Порошенко 17 січня в Печерському суді звинуватив прокурорів у своїй справі в політичній заангажованості, а також заявив, що не буде погоджувати з владою свої закордонні поїздки.

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Порошенко, зокрема, висловив обурення доказами в його справі:

"У цій макулатурі половина – це копіювання зі статуту Організації об'єднаних націй. І я як професійний дипломат, викладач Інституту міжнародних відносин можу поінформувати прокурорів про те, що статут Організації об'єднаних націй є документом з відкритих джерел".

Повернення Порошенка до України