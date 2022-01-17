Узгоджувати дії з владою не буду! Жорстка заява Порошенка в суді

П'ятий президент назвав докази у його справі "макулатурою"

П'ятий президент України Петро Порошенко 17 січня в Печерському суді звинуватив прокурорів у своїй справі в політичній заангажованості, а також заявив, що не буде погоджувати з владою свої закордонні поїздки.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Порошенко, зокрема, висловив обурення доказами в його справі:

"В цій макулатурі половина – це копіювання зі статуту Організації об'єднаних націй. І я як професійний дипломат, викладач Інституту міжнародних відносин, можу поінформувати прокурорів про те, що статут Організації об'єднаних націй є документом з відкритих джерел. І у вас в якості доказів незрозуміло чого по відношенню до опозиції половину цих дурниць складає статут ООН, виписки з Вікіпедії, цитати з Youtube, а в якості доказів є повідомлення з сайту Страна.ua, який прокуратура вважає беззаперечним доказом, який має бути долучений до справи. Будьте ласкаві, нешановні прокурори, підтримати клопотання захисту і долучити до справи докази вашої політичної заангажованості".

Також лідер Європейської солідарності заявив, що не має наміру погоджувати з владою свої закордонні поїздки.

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"Я як лідер парламентської партії, як лідер опозиції не буду питати дозволу у пана Стефанчука на поїздки, зустрічі і переговори. Це божевілля. Я голова партії "Європейська солідарність", я п'ятий президент України. Як голова партії я маю право відвідувати офіси партій наших закордонних партнерів у Євросоюзі. Що саме хотіли довести прокурори, мені невідомо. Але я не брав, не беру і не буду брати дозволу у своїх політичних опонентів на свою внутрішньополітичну і зовнішньополітичну діяльність", - сказав політик.

За його словами, вериткаль влади будує "демократію в стилі Путіна".

"Вона точно суперечить демократії, яку ми будували з 2014 по 2019 рік. Ні я, ні інші опозиційні партії не будуть погоджувати з клерками Ради, куди, як і з ким їм зустрічатися, незважаючи на те, що в нас підготували указ президента, що взагалі рот розкривати в спілкуванні з міжнародними партнерами може хтось тільки з дозволу Зеленського, прем'єра або міністра закордонних справ", – заявив Порошенко.

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Повернення Порошенка до України