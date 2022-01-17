Узгоджувати дії з владою не буду! Жорстка заява Порошенка в суді

П'ятий президент України Петро Порошенко 17 січня в Печерському суді звинуватив прокурорів у своїй справі в політичній заангажованості, а також заявив, що не буде погоджувати з владою свої закордонні поїздки.
Про це повідомляє "Сьогодні".
Порошенко, зокрема, висловив обурення доказами в його справі:
Далі по темі
"В цій макулатурі половина – це копіювання зі статуту Організації об'єднаних націй. І я як професійний дипломат, викладач Інституту міжнародних відносин, можу поінформувати прокурорів про те, що статут Організації об'єднаних націй є документом з відкритих джерел. І у вас в якості доказів незрозуміло чого по відношенню до опозиції половину цих дурниць складає статут ООН, виписки з Вікіпедії, цитати з Youtube, а в якості доказів є повідомлення з сайту Страна.ua, який прокуратура вважає беззаперечним доказом, який має бути долучений до справи. Будьте ласкаві, нешановні прокурори, підтримати клопотання захисту і долучити до справи докази вашої політичної заангажованості".
Також лідер Європейської солідарності заявив, що не має наміру погоджувати з владою свої закордонні поїздки.
"Я як лідер парламентської партії, як лідер опозиції не буду питати дозволу у пана Стефанчука на поїздки, зустрічі і переговори. Це божевілля. Я голова партії "Європейська солідарність", я п'ятий президент України. Як голова партії я маю право відвідувати офіси партій наших закордонних партнерів у Євросоюзі. Що саме хотіли довести прокурори, мені невідомо. Але я не брав, не беру і не буду брати дозволу у своїх політичних опонентів на свою внутрішньополітичну і зовнішньополітичну діяльність", - сказав політик.
За його словами, вериткаль влади будує "демократію в стилі Путіна".
"Вона точно суперечить демократії, яку ми будували з 2014 по 2019 рік. Ні я, ні інші опозиційні партії не будуть погоджувати з клерками Ради, куди, як і з ким їм зустрічатися, незважаючи на те, що в нас підготували указ президента, що взагалі рот розкривати в спілкуванні з міжнародними партнерами може хтось тільки з дозволу Зеленського, прем'єра або міністра закордонних справ", – заявив Порошенко.
Повернення Порошенка до України
- Нагадаємо, Петру Порошенку оголосили про підозру 20 грудня. Його звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".
- П'ятого президента підозрюють в участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень.
- 17 січня п'ятий президент України Петро Порошенко прилетів із Варшави до Києва. Повернення політика відбувалося бурхливо. Аеропорт з самого ранку оточили силовики, а прихильники політика зустрічали його біля терміналу.
- Літак з Порошенком приземлився близько 9:00. На паспортному контролі у нього відібрали паспорт, але повернули за 15 хвилин. За словами політика, ситуацію вдалося вирішити лише завдяки великій кількості журналістів, які з ним прилетіли.
- Порошенко, вийшовши з аеропорту, звернувся до своїх прихильників і заявив, що справа про держзраду проти нього є перетином владою червоних ліній, за що вони понесуть покарання. Він вважає, що його відпустили, злякавшись прихильників, яких, на його думку, на площі зібралося близько 15 тисяч.