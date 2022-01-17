Все станет на свои места – Яценюк о деле Порошенко

Арсений Яценюк (слева) и Петр Порошенко (справа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Премьер-министр Украины в 2014-2016 гг. Арсений Яценюк заявил о политическом преследовании и абсурдности обвинений пятого президента Петра Порошенко в Украине.

"Политически обвинение Петра Порошенко в государственной измене – идиотизм. Юридически обвинение Петра Порошенко в государственной измене – абсурд", – подчеркнул Арсений Яценюк в эфире телеканала "Дождь".

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"Все станет на свои места"

Он подчеркнул, что в Украине "уже есть прививка от избирательного и политического преследования и избирательного правосудия".

"Это в Украине не работает. Поэтому все станет на свои места", – сказал Арсений Яценюк.

Что заявил Порошенко в суде

Пятый президент Украины Петр Порошенко 17 января в Печерском суде обвинил прокуроров по своему делу в политической заангажированности, а также заявил, что не будет согласовывать с властями свои заграничные поездки.

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Порошенко, в частности, выразил возмущение доказательствами по его делу:

"В этой макулатуре половина – это копирование из устава Организации объединенных наций. И я как профессиональный дипломат, преподаватель Института международных отношений могу проинформировать прокуроров о том, что устав Организации объединенных наций является документом из открытых источников".

Возвращение Порошенко в Украину