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Согласовывать действия с властью не буду! Жесткое заявление Порошенко в суде

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Украина 24 Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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17 января, 16:43
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Пятый президент назвал доказательства по его делу "макулатурой"

Пятый президент Украины Петр Порошенко 17 января в Печерском суде обвинил прокуроров по своему делу в политической заангажированности, а также заявил, что не будет согласовывать с властями свои заграничные поездки.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Порошенко, в том числе, выразил возмущение доказательствами по его делу:

этой макулатуре половина – это копирование из устава Организации объединенных наций. И я как профессиональный дипломат, преподаватель Института международных отношений, могу проинформировать прокуроров о том, что устав Организации объединенных наций является документом из открытых источников. И у вас в качестве доказательств непонятно чего по отношению к оппозиции половину этих глупостей составляет устав ООН, выписки из Википедии, цитаты из Youtube, а в качестве доказательств существует сообщение с сайта Страна.ua, которое прокуратура считает безоговорочным доказательством, которое должно быть приобщено к делу. Будьте добры, неуважаемые прокуроры, поддержать ходатайство защиты и приобщить к делу доказательства вашей политической заангажированности".

Также лидер Европейской солидарности заявил, что не намерен согласовывать с властями свои заграничные поездки.

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"Я как лидер парламентской партии, как лидер оппозиции, не буду спрашивать разрешения у господина Стефанчука на поездки, встречи и переговоры. Это безумие. Я председатель партии "Европейская солидарность", я пятый президент Украины. Как глава партии я имею право посещать офисы партий наших зарубежных партнеров в Евросоюзе. Что именно хотели доказать прокуроры, мне неизвестно. Но я не брал, не беру и не буду брать разрешение у своих политических оппонентов на свою внутриполитическую и внешнеполитическую деятельность", – сказал политик.

По его словам, вертикаль власти строит "демократию в стиле Путина".

"Она точно противоречит демократии, которую мы строили с 2014 по 2019 год. Ни я, ни другие оппозиционные партии не будут согласовывать с клерками Рады, куда, как и с кем им встречаться, несмотря на то, что у нас подготовили указ президента, что вообще рот раскрывать в общении с международными партнерами может кто-то только с разрешения Зеленского, премьера или министра иностранных дел", – заявил Порошенко.

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Возвращение Порошенко в Украину

  • Напомним, Петру Порошенко объявили о подозрении 20 декабря. Ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".
  • Пятого президента подозревают в участии в преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен.
  • 17 января пятый президент Украины Петр Порошенко прилетел из Варшавы в Киев. Возвращение политика происходило бурно. Аэропорт с самого утра оцепили силовики, а сторонники политика встречали его возле терминала.
  • Самолет с Порошенко приземлился около 9:00. На паспортном контроле у него отобрали паспорт, но вернули через 15 минут. По словам политика, ситуацию удалось решить только благодаря большому количеству журналистов, которые с ним прилетели.

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