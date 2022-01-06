"Час збирати каміння": перша заява Порошенка після арешту його майна

З'явилася перша реакція Порошенка на рішення про арешт його майна / Колаж "Сьогодні"
З'явилася перша заява п'ятого президента України Петра Порошенка після арешту його майна.
Свою реакцію політик опублікував на своїй сторінці у Твіттері.
Заява
"Хочу привітати і тих, у кого зараз в теплому домі на столі смачна кутя і 12 страв. І тих, хто в холодному окопі тривожно вглядається у ніч на Донбасі. Різдво — то особливе свято, яке об’єднує всіх. Хтось святкує його 25 грудня, а хтось — 7 січня. Не так важливо коли, а важливо як. І найкраща приправа до 12 страв — 12 добрих справ. Чи зробили ми за рік 12 добрих безкорисливих вчинків, які можна було б пригадати в цей день? І я знаю, що є люди, які зробили набагато більше!
Різдво Христове прийшло дуже вчасно, щоб саме тепер нагадати — добро точно переможе! Час збирати каміння, ставати пліч-о-пліч усім, кому дорога Україна, її майбутнє, майбутнє дітей. Я бажаю вам усім здоров’я, Божого благословення та смачної куті. Христос народився! Славімо Його!", – сказано в заяві Порошенка.
Ситуація
- 6 січня Печерський суд Києва наклав арешт на все майно та активи голови партії "Європейська солідарність" та п'ятого глави держави Петра Порошенка.
- 20 грудня стало відомо, що Петру Порошенку оголосили про підозру. Не останню роль у цьому відіграли "плівки Медведчука". Йому звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".
- За версією слідства, п'ятого президента підозрюють у участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень. На думку слідства, своїми діями фігуранти виробництва поставили енергетичну сферу країни у залежність від Росії та терористичних організацій.
- Поки Порошенко не ходив на допити, а перебував за кордоном, Печерський районний суд Києва дозволив затримати політика, як тільки він повернеться до України.
- Сам п'ятий президент України, народний депутат та лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко обіцяв повернутися в Україну 17 січня.