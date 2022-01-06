"Время собирать камни": первое заявление Порошенко после ареста его имущества

Появилась первая реакция Порошенко на решение об аресте его имущества / Коллаж "Сегодня"
Появилось первое заявление пятого президента Украины Петра Порошенко после ареста его имущества.
Свою реакцию политик опубликовал на свой странице в Твиттере.
Заявление
"Хочу поздравить и тех, у кого сейчас в теплом доме на столе вкусная кутя и 12 блюд. И тех, кто в холодном окопе тревожно всматривается в ночь на Донбассе. Рождество — это особый праздник, который объединяет всех. Кто-то празднует его 25 декабря, а кто-то – 7 января. Не столь важно когда, а важно как. И лучшая приправа к 12 блюдам — 12 добрым делам. Совершили ли мы за год 12 добрых бескорыстных поступков, которые можно было бы вспомнить в этот день? И я знаю, что есть люди, которые сделали гораздо больше!...
Рождество Христово пришло очень вовремя, чтобы именно сейчас напомнить – добро точно победит! Пора собирать камни, становиться бок о бок всем, кому дорога Украина, ее будущее, будущее детей. Я желаю вам всем здоровья, Божьего благословения и вкусной кути. Христос родился! Славим Его!", – сказано в публикации Порошенко.
Ситуация
- 6 января Печерский суд Киева наложил арест на все имущество и активы председателя партии "Европейская солидарность" и пятого главы государства Петра Порошенко.
- 20 декабря стало известно, что Петру Порошенко объявили о подозрении. Не последнюю роль в этом сыграли "пленки Медведчука". Ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".
- По версии следствия, пятого президента подозревают в участии в преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен. По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу страны в зависимость от России и террористических организаций.
- Пока Порошенко не ходил на допросы, а находился за границей, Печерский районный суд Киева разрешил задержать политика, как только он вернется в Украину.
- Сам пятый президент Украины, народный депутат и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, обещал вернуться в Украину 17 января.