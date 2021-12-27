Волкер пояснив, що змусить Путіна припинити війну в Україні

Волкер розповів, як втихомирити Путіна. Колаж "Сьогодні"

Потужні санкції, військова підтримка України та викриття військових злочинів Росії може змусити президента РФ Володимира Путіна закінчити війну проти України. Таку думку висловив колишній спецпредставник США в питаннях України Курт Волкер, передає Радіо Свобода.

На його думку, США не має тиснути на Україну та висувати неприйнятні для Києва умови, наприклад про надання автономії ОРДЛО, щоб не заохочувати цим Росію. Натомість слід посилити тиск на Москву і змусити припинити агресію.

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"Все залежить від позиції Путіна. Він розпочав війну, він може її зупинити. Чому він має зупинити війну? Думаю, якщо він відчує більше тиску США та Європи у вигляді санкцій, у вигляді військової допомоги Україні, дипломатичного тиску, публічного викриття того, що Росія робить в Україні. Думаю, це може вплинути на розрахунки Путіна і буде стимулом закінчити війну", – сказав Волкер.

Путін тільки нагнітає обстановку

На великій пресконференції у Москві 23 грудня Путін кілька разів згадав Україну. Він казав, що у нього "складається враження", наче на Донбасі "готують третю військову операцію", а Росію намагаються утримати від втручання загрозою санкцій. Відповіддю стала жорстка реакція МЗС України.

Також Путін розповідав, як Росія вкрала Крим. За його словами, до 2014 року керівництву РФ нібито і "на думку не спадало" вчиняти будь-які дії стосовно українського півострова.

Господар Кремля відповів, чи нападе Росія на Україну. На запитання журналістки Sky News, чи може він дати гарантії ненападу на Україну чи, можливо, це залежатиме від переговорів, Путін заговорив про американські ракети.

А ось домовлятися не хоче